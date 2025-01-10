司法官學院院長上任 吳巡龍：期許司法官不畏懼強權

司法官學院昨天舉行卸、新任院長交接典禮，由法務部政務次長徐錫祥監交，新任院長吳巡龍致詞時表示，每一位司法官承辦的案件，對當事人都有深遠的影響，司法人員養成教育責任異常重大。

吳巡龍表示，他自司法官受訓時起，便不斷思索自己期許成為何種司法官，及至接觸許多法學先進及司法前輩後，認為司法官訓練所前所長朱石炎擁有誠懇、正直、謙和等特質，是深值學習效法的榜樣。

吳表示，他會以朱石炎為標竿，期許未來養成的司法官，都能夠不畏強權與輿論的壓力來伸張正義。

徐錫祥表示，司法官學院作為國家司法專業人才的培育基地，肩負深化司法改革、提升司法公信力的重任，在國家的角色至關重要；徐說，吳巡龍是司法官學院26期結業，在檢察系統內獲獎無數，今年更榮獲海洋保育貢獻楷模獎，為檢察官獲此殊榮之第一人，吳是學院未來發展的最佳領導人選。