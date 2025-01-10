花蓮監獄典獄長本月中退休 7矯正官員人事異動

法務部矯正署花蓮監獄典獄長林振榮將於本月16日自願退休，牽動一波矯正人事異動，異動者共有7人，包括矯正署安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長。

矯正署今天表示，本次職務調整人員派令生效日訂為2025年1月16日，異動者是：

一、 矯正署安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長。

二、 苗栗看守所所長李金德調升矯正署安全督導組組長。

三、 花蓮看守所所長江慶隆調派苗栗看守所所長。

四、 矯正署安全督導組副組長詹麗雯調派花蓮看守所所長。

五、 泰源監獄典獄長饒雅旗調派高雄女子監獄典獄長。

六、 東成監獄典獄長葛煌明調派泰源監獄典獄長。

七、 高雄女子監獄典獄長吳永琛調派東成監獄典獄長。