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花蓮監獄典獄長本月中退休 7矯正官員人事異動
法務部矯正署花蓮監獄典獄長林振榮將於本月16日自願退休，牽動一波矯正人事異動，異動者共有7人，包括矯正署安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長。
矯正署今天表示，本次職務調整人員派令生效日訂為2025年1月16日，異動者是：
一、 矯正署安全督導組組長黃敬謀調派花蓮監獄典獄長。
二、 苗栗看守所所長李金德調升矯正署安全督導組組長。
三、 花蓮看守所所長江慶隆調派苗栗看守所所長。
四、 矯正署安全督導組副組長詹麗雯調派花蓮看守所所長。
五、 泰源監獄典獄長饒雅旗調派高雄女子監獄典獄長。
六、 東成監獄典獄長葛煌明調派泰源監獄典獄長。
七、 高雄女子監獄典獄長吳永琛調派東成監獄典獄長。
矯正署說，因林振榮退休統籌辦理職務調整作業，以期各機關業務能順利推展，並促進及活絡矯正署及所屬機關間人才交流，選任適當人員出任新職。
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