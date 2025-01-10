聽新聞
0:00 / 0:00
偷幫夾帶！茶葉、檳榔高雄監獄吃得到 2管理員判緩刑
高雄監獄戒護科黃姓、廖姓2名管理員分別夾帶茶葉及檳榔，給因案服刑的屏東縣新園鄉前鄉民代表會主席和另名受刑人，高雄地院依貪汙治罪條例的主管事務圖利罪，分別處10月、11月徒刑，緩刑3年。
判決指出，屏東縣新園鄉代會張姓前主席涉違反毒品危害防制條例案，2014年9月起在高雄監獄服刑，因李姓朋友和監獄戒護科黃姓管理員具同學和鄰居關係，李於2021年12月5日，委由黃照顧、關心張姓前主席，黃利用假日獨自執行門衛勤務的機會，將事先藏放在高雄監獄中門外的1包近1公斤的茶葉，夾帶進監獄戒護區，放在中央台置物櫃，以監所內電話，告知廖姓管理員，轉給張姓前主席。
廖姓管理員在同日，在高雄監獄禮園1樓往2樓禮八舍樓梯間，叫住不知情的何姓受刑人，將茶葉從樓梯欄杆塞給何，要負責打飯的何姓受刑人將茶葉投入張的房舍，後來戒護科其他管理員察覺有異，向戒護科長官報告，並調閱監視器影像，才東窗事發。
廉政署查辦全案後，發覺黃姓管理員在同一天，也曾至高雄監獄技訓大樓2樓戒護營繕隊，趁受刑人粉刷牆面作業，帶數顆檳榔找廖明祥聊天，給廖5、6顆檳榔，正好營繕隊李姓受刑人行過，廖把屬違禁品的檳榔交給李吃，經認定也涉及圖利。
合議庭認為，黃、廖2人擔任監所戒護科管理員，負責受刑人戒護管理事項，竟利用職務之便，未恪遵法令，破壞獄政管理，惟念2人始終坦認犯行，分別判10月、11月徒刑、各緩刑3年，並接受法治教育課程。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言