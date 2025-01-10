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跨部會防堵偽造車牌有成果 2024年下降六成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為打擊偽造號牌不法行為，公路局與相關單位建立跨機關合作機制全面防堵，使用偽造號牌案件高峰為2024年8月計261件，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至2024年12月（101件）更下降達61%，已有一定成果。

公路局指出，2024年上半年度偽造號牌案件逐月增加，造成治安及交通安全隱憂，行政院於2024年2次邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，精進法制面、防偽供應鏈面、網路平臺管理面及查緝面，各項精進作為包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到、不敢用。

公路局說明，研議修法方面，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條，提高使用偽造、變造或矇領號牌之罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛之汽車駕駛人等規定；法務部擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名之刑度，以符罪責相當原則、比例原則，前述修正案皆刻正辦理法制作業中。

另經濟部國際貿易署已於2024年12月27日公告，新增不得輸入車輛號牌貨品號列及其規定自2025年1月1日起生效，公路局、財政部關務署及內政部警政署並已通令請各海關、監理及警察機關配合通報、確認及偵辦事宜，以共同阻絕境外偽造號牌輸入。

網路平台偽造號牌資訊則透過數位發展部協助，與網購、社群平台業者建立通報下架窗口，透過網路巡查機器人，通報下架相關偽造號牌資訊，並移請警察機關溯源查緝。公路監理機關透過不得上路車輛資訊、及異常通行資料，建立疑似偽造號牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防系統，強化執法人員查緝量能，並同步請停管機關協助於執行收費業務時通報。

公路局定期召集會議追蹤各機關執行成效，另網路通報下架販售偽造號牌資訊共704件、境外輸入偽造號牌則已查獲3件。各機關將持續透過相關機制查緝偽造號牌，公路局重申，號牌型式、顏色及編號皆由交通部定之，為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證，無論進口、製造、販售、使用偽造號牌皆已違法。公路局及各機關將持續辦理各項精進作為，呼籲民眾切勿以身試法。

交通部 警察

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