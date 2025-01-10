聽新聞
0:00 / 0:00
調任新校…前同事送「脫離苦海」花圈狂賀！台南一國小主任求償20萬敗訴
台南某國小陳姓輔導主任前年7月到職前夕接受教評會審查當日一大早，他校鄭姓教師訂製6對花圈，標註「脫離苦海」師生及家長狂賀字眼擺在校門口，陳主任認指涉其做人做事失敗，提告求償20萬，法官認部分用字遣詞令原告不快，但未使用偏激不堪言詞，難認出於惡意為之而判免賠。
陳主任主張，對方因獲悉即將調往該校，前年7月17日也將到校接受教師評審委員會審查，同日上午7時許，訂製6對花圈在校門口擺設；意在指涉原校任教時，造成學校同仁、家長、學生困擾及痛苦，即表達其「做人做事失敗」，因此很開心調離，讓大家逃離苦難環境等情，已減損其社會評價，不法侵害其名譽權。
鄭姓教師不否認在當時訂製擺設該花圈及標註相關字句，強調並無侵害其名譽權意思，且該花圈所載內容並無任何情緒性用語，客觀上難認有貶損社會上對其評價。又花圈所載「脫離苦海」一詞是描述家長及師生感受，並非指特定事實，該所為言論應屬評論性質意見表達。
柳營簡易庭認為，以「脫離苦海」一詞描述原告與其藝才班師生及家長從此分道揚鑣，也與當時情境相符。然而，花圈上所載「脫離苦海」一詞並未具體指摘其何等作為特定事實，應非屬事實陳述，而是個人主觀意見表達。
法官指出，縱有部分用字遣詞令原告感到不快，但未使用偏激不堪言詞，該所為難認是基於貶損原告名譽唯一目的而出於惡意為之，尚可認是善意就可受公評之事發表適當評論。法官判鄭姓教師免賠，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言