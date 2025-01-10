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偽造車牌去年8月261件達高峰 公路局跨機關防堵已降6成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

偽造車牌氾濫，去年上半年度偽造車牌案件逐月增加，造成治安及交通安全隱憂，去年8月261件更達案件高峰。交通部公路局與相關單位建立跨機關合作機制防堵，舉發件數逐月下降，至去年12月101件已下降達61%。

公路局表示，行政院於去年2次邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，精進法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面，包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造號牌不敢賣、買不到、不敢用。

公路局指出，研議修法方面，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條，提高使用偽造、變造或矇領號牌罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛的汽車駕駛人等規定；法務部擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名刑度，以符罪責相當原則、比例原則，修正案皆辦理法制作業中。

經濟部國際貿易署已於去年12月27日公告，新增不得輸入車輛號牌貨品號列及其規定自今1月1日起生效，公路局、財政部關務署及內政部警政署已通令請各海關、監理及警察機關配合通報、確認及偵辦事宜，以共同阻絕境外偽造號牌輸入。

另外，公路局說，網路平台偽造號牌資訊則透過數位發展部協助，與網購、社群平台業者建立通報下架窗口，透過網路巡查機器人，通報下架相關偽造號牌資訊，並移請警察機關溯源查緝。公路監理機關透過不得上路車輛資訊、及異常通行資料，建立疑似偽造號牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防系統，強化執法人員查緝量能，並同步請停管機關協助於執行收費業務時通報。

公路局表示，定期召集會議追蹤各機關執行成效，另網路通報下架販售偽造號牌資訊共704件、境外輸入偽造號牌則已查獲3件。各機關將持續透過相關機制查緝偽造號牌。

國道公路警察局去年7月加強查緝偽造車牌，未滿半年已查獲203件。圖／警方提供
國道公路警察局去年7月加強查緝偽造車牌，未滿半年已查獲203件。圖／警方提供

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