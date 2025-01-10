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夫死亡她獲救 檢起訴加工自殺

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照片
嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照片
嘉義市杜姓男子與王姓妻子前年八月失聯，被家人發現倒臥住處房間，杜死亡、王女送醫後救回。檢警發現，夫妻因房子陷入法拍困境而尋短，有護理背景的王女涉幫自殺釀丈夫失血過多死亡，嘉義地檢署依加工自殺罪起訴王女。

檢警調查，夫婦倆沒有子女，王女曾從事護理工作，後來與丈夫經營醫事材料生意，但近幾年已無經營，所住二樓加蓋透天厝產權是杜的母親、杜的胞姊、胞弟分別持分四分之一，另四分之一為資產管理公司所有，疑因房產面臨強制執行拍賣程序，生活陷困境。

王女稱，幫親友償還債務，但債務沒有還完，醫療器材生意不好又賠錢，原想依賴存款度日，但房屋持分又遭法拍，才令夫妻絕望。

全案發生於二○二三年八月間，杜姓夫妻多天未與家人聯絡，家人前往住處查看，大門深鎖，通報消防員破門，驚見夫婦倒臥房間，當時杜明顯死亡多時，王女則還有氣息。救護人員將王女送醫，急救後恢復意識，警方在兩人身邊發現吊點滴使用的針管、血液袋子，還留有書信，請託處理身後事、財物。

檢方調查認定王女涉犯受他人囑託殺之罪，偵辦期間，杜與王女雙方家屬無和解共識，偵結後起訴；至於此案是否符合國民法官審理範圍，後續由嘉義地院裁定。

鄰居表示，杜姓夫妻多年沒有工作，有債務的問題、經濟不佳，該房屋的面積約十九坪，屋齡雖有四十年，但位於市區精華地段，緊鄰大馬路，意外發生前，幾乎每天有十多組人看屋。

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嘉義 國民法官 強制執行 死亡 透天厝

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