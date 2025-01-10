他涉擁搶票程式 手動買票不起訴

台北地檢署。圖／本報資料照片 李姓大學生被控使用「搶票機器人」外掛程式，在國外售票網站搶購門票後，高於原票價出售，涉違反文化創意產業發展法，李到案否認犯行，稱修法後就改以手動購票。台北地檢署日前偵結，採信李說詞，處分不起訴。

檢方調查，台灣科技大學李姓學生在臉書上宣稱可代購門票，二○二三年間起使用「搶票機器人」，在國外售票網站上搶購門票後，高於原價販售牟利，涉以不正方式利用電腦或其他設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證罪嫌。

李否認犯行，稱專長是開發程式，雖有開發、修改搶票相關程式，但二○二三年六月修法不得以虛偽資料或不正方式購票，他沒有使用程式搶台灣的票券，改以「手動」購買。

李稱，通常可從預購票網頁的程式碼查出購票網頁路徑，開放購買票時，他「手動」貼上事先找到購票網頁路徑，「賺時間差購票」，輸入購票資訊，大約可快三、四秒，有機會送出二個訂單；國內知名購票網站，多設定排除五秒內送出訂單的交易，系統認定是搶票機器人，修法後他改採手動搶票，時間約七、八秒以上。

檢方認為，他在校連續獲書卷獎，計算機相關科目成績均為Ａ以上，採信開發程式為他的專業，難僅以住處查獲開發類似搶票機器人電腦程式，即認定有違反文化創意產業發展法犯行，罪嫌不足。