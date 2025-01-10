警亮證討回買春錢 遭求刑2年6月

宜蘭縣警局宜蘭分局前偵查佐林姓男子，任職期間不假外出嫖娼，完事後又亮出警證要回2000元，遭檢舉後被免職。本報資料照 宜蘭縣警宜蘭分局林姓前偵查佐二○二三年在職時，和一名泰國籍女子約定以一千八百元性交易，完事後卻亮出警證索回二千元。林事後被免職，檢方日前也依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴，求刑二年六月。

起訴指出，林前年十月初透過網路論壇聯繫應召業者「鳥鳥」，商議以一千八百元性交易；當天下午一點，許不假外出離開偵查隊，到宜蘭市某飯店找到一名泰國籍女子，支付二千元找回二百元，隨後完成性交易。

林完事後離開，但覺得「服務」讓他不滿意，越想越不滿，傳訊息給應召業者，佯稱眼鏡放在房間內要取回。經業者轉告，泰國女子不疑有他開門，林卻亮出警證喝令泰女拿出護照，並拿走她放在梳妝台上的二千元性交易價金。

應召業者向警方檢舉，東窗事發。宜蘭縣警局隨後開考績會，將林記二大過免職，同時依貪汙治罪條例將他送辦。

林偵訊時坦承不諱，但事後提出刑事答辯狀辯稱，是「先取回二千元」才秀出警證，並非利用權勢強行索取財物，與他最初的認罪自白和證人證詞不符，檢方不採信。

檢方依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴林，考量他坦承犯行自行繳回不法所得，態度良好深表悔意，所獲不正利益在五萬元以下，依法得減輕其刑，建請法官從輕量刑。