快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

聽新聞
0:00 / 0:00

警亮證討回買春錢 遭求刑2年6月

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭縣警局宜蘭分局前偵查佐林姓男子，任職期間不假外出嫖娼，完事後又亮出警證要回2000元，遭檢舉後被免職。本報資料照
宜蘭縣警局宜蘭分局前偵查佐林姓男子，任職期間不假外出嫖娼，完事後又亮出警證要回2000元，遭檢舉後被免職。本報資料照
宜蘭縣警宜蘭分局林姓前偵查佐二○二三年在職時，和一名泰國籍女子約定以一千八百元性交易，完事後卻亮出警證索回二千元。林事後被免職，檢方日前也依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴，求刑二年六月。

起訴指出，林前年十月初透過網路論壇聯繫應召業者「鳥鳥」，商議以一千八百元性交易；當天下午一點，許不假外出離開偵查隊，到宜蘭市某飯店找到一名泰國籍女子，支付二千元找回二百元，隨後完成性交易。

林完事後離開，但覺得「服務」讓他不滿意，越想越不滿，傳訊息給應召業者，佯稱眼鏡放在房間內要取回。經業者轉告，泰國女子不疑有他開門，林卻亮出警證喝令泰女拿出護照，並拿走她放在梳妝台上的二千元性交易價金。

應召業者向警方檢舉，東窗事發。宜蘭縣警局隨後開考績會，將林記二大過免職，同時依貪汙治罪條例將他送辦。

林偵訊時坦承不諱，但事後提出刑事答辯狀辯稱，是「先取回二千元」才秀出警證，並非利用權勢強行索取財物，與他最初的認罪自白和證人證詞不符，檢方不採信。

檢方依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴林，考量他坦承犯行自行繳回不法所得，態度良好深表悔意，所獲不正利益在五萬元以下，依法得減輕其刑，建請法官從輕量刑。

宜蘭 性交易 泰國

延伸閱讀

前宜蘭刑警涉白嫖遭起訴 檢求刑2年半

高雄警員涉毒遭免職 分局長派出所長連坐記過

宜蘭前刑警嫖娼後亮警證要回2000元 犯貪汙罪遭起訴

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

相關新聞

高虹安、陳時奮 交鋒「國中生文法」

停職中的新竹市長高虹安捍衛博士論文，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮纏訟。陳自訴高女誣告，一審判有罪，她上訴。台灣高等法...

扁涉洗錢案 北院更一審仍免訴

法院審理前總統陳水扁被控在「台北一○一」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，去年判追訴權時效消滅免訴，檢方以時效計算錯誤等理...

警亮證討回買春錢 遭求刑2年6月

宜蘭縣警宜蘭分局林姓前偵查佐二○二三年在職時，和一名泰國籍女子約定以一千八百元性交易，完事後卻亮出警證索回二千元。林事後...

少年被逼喝尿吃蟑螂、牙刷性侵 施虐1男重判7年8月

桃園少年觀護所驚爆性霸凌案！有收容少年遭3成年舍友於26小時內照三餐施虐，除被逼吃下摻入洗碗精、尿液的化學劑穢物飯、喝尿...

夫死亡她獲救 檢起訴加工自殺

嘉義市杜姓男子與王姓妻子前年八月失聯，被家人發現倒臥住處房間，杜死亡、王女送醫後救回。檢警發現，夫妻因房子陷入法拍困境而...

他涉擁搶票程式 手動買票不起訴

李姓大學生被控使用「搶票機器人」外掛程式，在國外售票網站搶購門票後，高於原票價出售，涉違反文化創意產業發展法，李到案否認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。