扁涉洗錢案 北院更一審仍免訴

前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片 法院審理前總統陳水扁被控在「台北一○一」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，去年判追訴權時效消滅免訴，檢方以時效計算錯誤等理由上訴，經撤銷發回更審，台北地方法院更一審審理，仍判免訴。本件可上訴。

陳水扁、吳淑珍夫婦被控收受陳敏薰一千萬元賄款，幫陳女取得董事長職位，陳水扁夫婦分依貪汙罪判刑八年確定，高院審理認為，陳水扁是洗錢共犯而告發，台北地檢依洗錢罪起訴陳水扁。

陳水扁洗錢案一審時，法官認為，洗錢罪追訴權時效合計十二年六月，加計檢察官行使追訴權四年七日、法院行使追訴權三月十八日共十六年九月廿五天，追訴權時效完成，判陳水扁免訴，檢察官上訴。

台灣高等法院認為，一審未保障陳水扁聽審權，即以追訴權時效完成作出免訴判決，程序難認妥適，撤銷判決發回更審。

北院更一審指出，陳敏薰的人事案僅針對吳淑珍偵查、並未針對陳水扁起訴，檢察官的主張不可採；陳水扁雖因疾病未能到庭，但他被訴之罪追訴權時效既已完成，依法仍應為免訴判決。

陳水扁被控在陳敏薰買官案中洗錢，二○一一年一月十三日由前特偵組偵查，後發交北檢二○一五年一月十九日起訴。檢方指控，陳配合吳淑珍將收受的一千萬元支票存入吳胞兄吳景茂的帳戶，轉為六筆、一七四○萬元定存，北院二○一五年五月十三日裁定停止審判。