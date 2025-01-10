高虹安、陳時奮 交鋒「國中生文法」

停職中的新竹市長高虹安（右圖）遭旅美學者陳時奮（左圖）控誣告，台灣高等法院昨開庭。記者曾原信／攝影 停職中的新竹市長高虹安捍衛博士論文，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮纏訟。陳自訴高女誣告，一審判有罪，她上訴。台灣高等法院昨傳喚高女出庭，陳也現身，陳批判她的論文犯國中生文法錯誤，高女嗆「不然你叫國中生來寫我的論文！」

陳時奮追高虹安博論案，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」、「高虹安沒有自己的博士研究」，高女控陳加重誹謗不成，陳反自訴高誣告，一審她判十月刑。

高虹安表示，她沒有誣告、更無虛構事實，一審對她當初在檢方提告的範圍認定錯誤，她只是就陳時奮誇大渲染、被指導教授除名、論文是抄襲的部分提告。

高虹安說，辛辛那提大學曾回覆說她論文無研究不當，而論文裡的理工流程圖，是她日以繼夜花費心血所成，盼法官明察秋毫。她說，二○二二年八月廿六日告陳時奮誹謗，是針對誇大不實的臉書貼文、而非陳時奮的臉書「全文」提告，不過，一審認為她對陳「每一字、每一句」貼文提告，從誹謗案偵查時檢察官九月廿九日還在確認告訴範圍即知。

高女說，陳時奮的風格「就是誇大」，如批評她論文的英文程度爛、不如國中生，高當庭嗆「不然你叫國中生來寫我的博士論文！」、「看寫得出來寫不出來？」

高虹安說，有些政治人物論文也搜尋不到，不表示沒有學位，「我的學位到今天為止也沒有被撤銷，莫名其妙！」她指陳時奮有雙重標準，有些政治人物學位被兩個學校撤銷「陳時奮還幫人喊冤」，想聲請傳喚指導教授李傑作證。

陳時奮說，他從高虹安唱了一首仇恨的歌開始注意這個人，辛辛那提大學學倫的「四不」她都違反，高女曾是立委卻學術詐騙「如果不是高虹安對我提告，那就是我和李傑的事」，說法似本來可能另啟戰端。

陳一獲發言機會即「深入論述」，法官陳思帆提醒，精彩推論可留待日後處理，並整理「自訴範圍為何」等疑義，定四月九日再行準備程序。