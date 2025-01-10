高虹安、陳時奮 交鋒「國中生文法」
停職中的新竹市長高虹安捍衛博士論文，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮纏訟。陳自訴高女誣告，一審判有罪，她上訴。台灣高等法院昨傳喚高女出庭，陳也現身，陳批判她的論文犯國中生文法錯誤，高女嗆「不然你叫國中生來寫我的論文！」
陳時奮追高虹安博論案，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」、「高虹安沒有自己的博士研究」，高女控陳加重誹謗不成，陳反自訴高誣告，一審她判十月刑。
高虹安表示，她沒有誣告、更無虛構事實，一審對她當初在檢方提告的範圍認定錯誤，她只是就陳時奮誇大渲染、被指導教授除名、論文是抄襲的部分提告。
高虹安說，辛辛那提大學曾回覆說她論文無研究不當，而論文裡的理工流程圖，是她日以繼夜花費心血所成，盼法官明察秋毫。她說，二○二二年八月廿六日告陳時奮誹謗，是針對誇大不實的臉書貼文、而非陳時奮的臉書「全文」提告，不過，一審認為她對陳「每一字、每一句」貼文提告，從誹謗案偵查時檢察官九月廿九日還在確認告訴範圍即知。
高女說，陳時奮的風格「就是誇大」，如批評她論文的英文程度爛、不如國中生，高當庭嗆「不然你叫國中生來寫我的博士論文！」、「看寫得出來寫不出來？」
高虹安說，有些政治人物論文也搜尋不到，不表示沒有學位，「我的學位到今天為止也沒有被撤銷，莫名其妙！」她指陳時奮有雙重標準，有些政治人物學位被兩個學校撤銷「陳時奮還幫人喊冤」，想聲請傳喚指導教授李傑作證。
陳時奮說，他從高虹安唱了一首仇恨的歌開始注意這個人，辛辛那提大學學倫的「四不」她都違反，高女曾是立委卻學術詐騙「如果不是高虹安對我提告，那就是我和李傑的事」，說法似本來可能另啟戰端。
陳一獲發言機會即「深入論述」，法官陳思帆提醒，精彩推論可留待日後處理，並整理「自訴範圍為何」等疑義，定四月九日再行準備程序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言