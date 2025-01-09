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新竹警官涉收賄又經營賭博 出庭時承認有貪念、法官仍裁示還押

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹市警察局保安科秘書宋瑞展因涉嫌收受電子遊藝場業者賄絡，還插股參與賭博電玩經營，目前仍羈押中，不過今天法官傳喚他開庭，他當庭喊冤不認罪，但承認「有貪念」，更哽咽落淚以罹癌為由博取法官同情希望能放他回家過年，但法官仍裁示「還押」，令宋瑞展只能在牢中吃年夜飯。

宋瑞展供稱，他從2023年3月起陸續投資共150萬元給電子遊藝場業者劉震華，並且從當年5月開始，每個月都可以分到4到5萬元不等的投資分紅，而劉震華在過程中，卻又委託他每個月拿20萬元「公關費」給新竹市警察局打點督查科及行政科。

宋瑞展否認每個月所收的錢是賄絡，不斷向法官強調是投資分紅，並且也辯稱對於劉震華經營的電子遊藝場涉嫌賭博電玩毫不知情，將責任推給劉震華，指稱是劉震華告訴他電子遊戲場合法合規經營，才會拿錢出來投資。

不過法官質疑宋瑞展，為何未懷疑劉震華要求打點警察局的行為，可能涉嫌經營非法賭博，且既然察覺有問題，為什麼還不抽身撤回投資，宋瑞展才坦承，是因為「自己有點貪念」，加上擔心劉震華會不還他投資的150萬元，才會繼續參與電子遊藝場經營。

宋瑞展否認收賄，辯稱因為劉震華要賄絡的對象是行政科及督查科，他只是保安科的秘書，因此不是受賄對象，他宣稱自己在其中的角色只「白手套」，只負責受託交付款項。

宋瑞展前後涉嫌收了劉震華約300萬元不明資金，他除了坦承其中50萬元是投資分紅，其餘劉震華委託他轉交給市警局的公關費，則是因不知道要交給誰，暫時被他收進自己的口袋，此番辯詞連法官聽了都十分訝異，質疑宋瑞展此舉像是收錢不辦事，涉嫌詐欺劉震華。

開庭最後，宋瑞展當庭哽咽博取法官同情，更把妻子及老母親搬出來向法官說情。稱自己被羈押這幾個月常常夜間心悸盜汗，懷疑自己甲狀腺癌復發，且存摺被扣，太太被迫從娘家借錢維持家用，還有老母親已經92歲，希望能回家過年與老母親團員、到醫院回診，拜託法官網開一面放他交保，還不斷哭求法官，更表示自己絕對不可能逃往國外，不過法官不吃這套，仍當庭裁定「還押」。

新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照
新竹市警局保安科秘書宋瑞展涉貪遭起訴繼續羈押。圖／報系資料照

母親 警察 賭博

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