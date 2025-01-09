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處分「台灣省黨部」政治檔為國有 國民黨提告促轉會判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

促進轉型正義委員會審定國民黨持有「台灣省黨部 」的檔案是政治檔案，應移歸國有，國民黨提告；台北高等行政法院認為，有部分檔案手寫筆跡不清晰等，其餘為政治檔案，今判國民黨部分勝訴、部分敗訴。可上訴

2018年8月2日，已解散的促轉會獲悉國民黨曾與國立政治大學簽署「中國國民黨黨史資料委託管理合作協議書」，委託政大管理黨史資料，函請國民黨、政大移交保管檔案名為「台灣省黨部」的系列文案。

為此，促轉會一度邀集學者專家協助審選後，決議有關「台灣省黨部」系列檔案中的3173筆原件應移歸檔案局保管，國民黨不服行政處分，申請復查且遭駁回後，提行政訴訟，請求法院撤銷原處分。

台北高等行政法院認為，檔案中依政大製作、提供目錄的「題名」或「案名」提及「228事件」、「228事變」、「敵偽資產」、「敵偽產業」、「敵偽財產」等均與228事件及動員戡亂體制或戒嚴體制相關，屬於政治檔案。

法官認為，另有部分檔案雖也被認定與228事件有關是政治檔案，應移歸檔案局，不過，有些檔案的詳細內容或因手寫、書寫方式或因紙張質料、筆跡不甚清晰，已難以認定經過實質審定是政治檔案，此部分被認定為政治檔案，應撤銷處分。

促進轉型正義委員已走入歷史。圖／聯合報系資料照片
促進轉型正義委員已走入歷史。圖／聯合報系資料照片

台北高等行政法院 國民黨 檔案

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