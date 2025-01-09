台中市警局局長室主任涉紅白單案 檢傳喚牽動警界人事

台中市警局第六警分局紅白單風波繼續延燒，太平警分局前偵查隊長金桂明遭收押迄今，檢方在去年底第一波偵結起訴李科甲等18名被告，李獲10萬元交保，檢方仍持續偵辦動作，7日以證人身分，通知三人到案說明，其中一人即是三線一星的局長室李姓主任，他被問到此事時，低調承認此事，也說是以「證人」身分配合警方調查。

此事早在7日時，即在警界傳得沸沸揚揚，局長室李姓主任在7日被檢方以六分局紅白單轉換案件的「證人」身分，通知到案，當日傍晚即請回。

李姓主任在接受記者關心電話時，坦認此事，不過對案情不願多談，僅稱是配合檢方調查，也向市警局長李文章在第一時間報告此事。

據了解，台中市警局將在下周發布三線一星以上的人士調動，其中李姓主任是三線一星，外傳是接任市警局公關室主任的熱門人選。

不過隨著李涉及紅白單案件，加上市警局長李文章對於風紀案件特別重視，過去台中市第五警分局前任偵查隊長曾建富，即是林明佐案中被檢方以證人身分通知，但仍被市警局調離非主管職務，近期還被記過處分，李姓主任涉案的風波，恐牽動下周的市警局高階警官人事調整。