快訊

夫妻檔行員淪詐團內鬼 這家銀行恐吃千萬元大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

台中市警局局長室主任涉紅白單案 檢傳喚牽動警界人事

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局第六警分局紅白單風波繼續延燒，太平警分局前偵查隊長金桂明遭收押迄今，檢方在去年底第一波偵結起訴李科甲等18名被告，李獲10萬元交保，檢方仍持續偵辦動作，7日以證人身分，通知三人到案說明，其中一人即是三線一星的局長室李姓主任，他被問到此事時，低調承認此事，也說是以「證人」身分配合警方調查。

此事早在7日時，即在警界傳得沸沸揚揚，局長室李姓主任在7日被檢方以六分局紅白單轉換案件的「證人」身分，通知到案，當日傍晚即請回。

李姓主任在接受記者關心電話時，坦認此事，不過對案情不願多談，僅稱是配合檢方調查，也向市警局長李文章在第一時間報告此事。

據了解，台中市警局將在下周發布三線一星以上的人士調動，其中李姓主任是三線一星，外傳是接任市警局公關室主任的熱門人選。

不過隨著李涉及紅白單案件，加上市警局長李文章對於風紀案件特別重視，過去台中市第五警分局前任偵查隊長曾建富，即是林明佐案中被檢方以證人身分通知，但仍被市警局調離非主管職務，近期還被記過處分，李姓主任涉案的風波，恐牽動下周的市警局高階警官人事調整。

台中市第六警分局西屯所官警涉利用逕行舉發、當場告發的紅白單轉換圖利，檢方在去年9月、12月間二度搜索，帶回官警35人，其中太平警分局偵查隊長金桂明、西屯所巡佐李科甲遭羈押，檢方去年底第一波起訴涉案李科甲等18人，市警局也將涉案警員停職。

台中市警局第六警分局西屯所紅白單風波延燒，中檢近日以證人身分，傳喚市警局長室主任。圖／本報資料照
台中市警局第六警分局西屯所紅白單風波延燒，中檢近日以證人身分，傳喚市警局長室主任。圖／本報資料照

主任 台中市 李文

延伸閱讀

大小便失禁、感染副睪炎 前警政監林明佐羈押提抗告…結果出爐了

對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道

捲博弈案最美董座徐培菁…控妹婿警遭局長霸凌 本尊說話了

最美電競女董座現身！ 被訴砸豪車、豪宅供養涉貪前警政監林明佐

相關新聞

兒春節前囤爆竹要賺一筆 父幫忙搬運卻被炸死、法官判刑6月

彰化縣陳姓男子經銷爆竹煙火，前年底他在農曆年前進貨大量爆竹，其父在幫他搬運時，卻不慎引燃爆竹煙火而爆炸，陳父當場被炸昏休...

台中市警局局長室主任涉紅白單案 檢傳喚牽動警界人事

台中市警局第六警分局紅白單風波繼續延燒，太平警分局前偵查隊長金桂明遭收押迄今，檢方在去年底第一波偵結起訴李科甲等18名被...

保母姊妹虐死1歲男童「剴剴」仍有串證之虞 再羈押禁見2個月

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪起訴姊妹2人，分案由國民法官法庭審...

石木欽與翁茂鍾不當接觸 判決退休、退養金少60％

前公懲會委員長石木欽與佳和實業前董事長翁茂鍾不當接觸，懲戒法院判撤職並停止任用1年確定，石減少退休金、退養金60％；石提...

陳水扁洗錢罪「第2次」判免訴 判決原因曝光

法院審理前總統陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，去年5月判追訴權時效消滅免訴，檢方以時效計算錯誤...

北港農會億元挪用公款案 已故女職員9年犯案手法曝光

北港鎮農會爆發信用部職員集體挪用公款1.2億元案，農會完成清查發現已故翁姓女會計，9年來利用職務之便，以虛增竄改行庫存款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。