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石木欽與翁茂鍾不當接觸 判決退休、退養金少60％

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

前公懲會委員長石木欽與佳和實業前董事長翁茂鍾不當接觸，懲戒法院判撤職並停止任用1年確定，石減少退休金、退養金60％；石提行政訴訟請求撤銷處分被駁回，他上訴，最高行政法院今判決石木欽敗訴確定。

石木欽因案由司法院依銓敘部的重新審定在2022年9月30日作成處分，並重新計算石木欽的月退養金，還命石繳還溢領的退養金，此外，高等法院也請石木欽繳還溢領的舊制月退休金與補償金等，石木欽對處分不服，提行政訴訟救濟。

石木欽曾擔任台灣高等法院院長，2017年12月20日自願退休生效，但他在退休當天再任前公務員懲戒委員會委員長，同日停止發放月退休金。

石木欽因與翁茂鍾有不當交遊，懲戒法院認為他在職期間有違法失職的行為，判決撤職並停止任用1年確定。

銓敘部依法官法規定，日後審定石木欽的月退休金、退休金與其他現金給與補償金，都應溯自石退休生效日起的2017年12月20日，因此石減少60％所得，石提行政訴訟，台北高等行政法院判決駁回，石上訴，最高行政法院判駁回確定。

佳和實業前董事長翁茂鍾。圖／聯合報系資料照片
佳和實業前董事長翁茂鍾。圖／聯合報系資料照片
前公懲會委員長石木欽。圖／聯合報系資料照片
前公懲會委員長石木欽。圖／聯合報系資料照片

石木欽 補償金 退休金

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