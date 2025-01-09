聽新聞
0:00 / 0:00
石木欽與翁茂鍾不當接觸 判決退休、退養金少60％
前公懲會委員長石木欽與佳和實業前董事長翁茂鍾不當接觸，懲戒法院判撤職並停止任用1年確定，石減少退休金、退養金60％；石提行政訴訟請求撤銷處分被駁回，他上訴，最高行政法院今判決石木欽敗訴確定。
石木欽因案由司法院依銓敘部的重新審定在2022年9月30日作成處分，並重新計算石木欽的月退養金，還命石繳還溢領的退養金，此外，高等法院也請石木欽繳還溢領的舊制月退休金與補償金等，石木欽對處分不服，提行政訴訟救濟。
石木欽曾擔任台灣高等法院院長，2017年12月20日自願退休生效，但他在退休當天再任前公務員懲戒委員會委員長，同日停止發放月退休金。
石木欽因與翁茂鍾有不當交遊，懲戒法院認為他在職期間有違法失職的行為，判決撤職並停止任用1年確定。
銓敘部依法官法規定，日後審定石木欽的月退休金、退休金與其他現金給與補償金，都應溯自石退休生效日起的2017年12月20日，因此石減少60％所得，石提行政訴訟，台北高等行政法院判決駁回，石上訴，最高行政法院判駁回確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言