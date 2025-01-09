兒春節前囤爆竹要賺一筆 父幫忙搬運卻被炸死、法官判刑6月

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聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子經銷爆竹煙火，前年底他在農曆年前進貨大量爆竹，其父在幫他搬運時，卻不慎引燃爆竹煙火而爆炸，陳父當場被炸昏休克，送醫後仍傷重身亡。彰化地方法院依過失致死罪將陳男判刑6月，緩刑3 年。

判決書指出，陳姓男子2023年11月間未經中央主管機關許可，即進貨大量爆竹煙火違規堆置儲存在住處儲藏室、騎樓及小貨車後車斗等處，陳父在同年11月20日 凌晨4點多在自家庭院以自行車搬運爆竹煙火時，不慎引燃爆竹煙火，陳父被炸到當場失去生命跡象，送醫後仍因全身多處爆炸外傷導致低血容性休克，傷重不治。

法官認為，陳男經銷爆竹煙火已有4、5年，對於相關法規應知道，且對於違規輸入、超量任意堆置、儲存爆竹煙火的危險性應能注意，卻因未注意而肇事，顯有過失，不過因陳男痛失父親，家人也為他求情，法官依過失致死罪將陳男判刑6月，可易科罰金，緩刑3年。

彰化縣陳姓男子違法經銷、堆置爆竹煙火，造成陳父不慎引燃爆竹煙火而被炸死，彰化地方法院將他判刑6月，緩刑3 年。記者林宛諭／攝影
彰化縣陳姓男子違法經銷、堆置爆竹煙火，造成陳父不慎引燃爆竹煙火而被炸死，彰化地方法院將他判刑6月，緩刑3 年。記者林宛諭／攝影

爆炸 過失致死

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