陳水扁洗錢罪「第2次」判免訴 判決原因曝光
法院審理前總統陳水扁被控在「台北101」前董事長陳敏薰買官案中犯洗錢罪，去年5月判追訴權時效消滅免訴，檢方以時效計算錯誤等理由上訴， 案經撤銷發回更審，台北地方法院更一審審理，仍判決陳免訴。可上訴。
陳水扁、吳淑珍夫婦被控收受陳敏薰1000萬元賄款，幫陳敏薰取得「台北101」董事長的位子，陳水扁夫婦分依貪汙罪判刑8年定讞。高院審理認為，陳水扁是洗錢共犯而告發，台北地檢偵辦，依洗錢罪起訴陳水扁。
洗錢案一審時，台北地院認為，洗錢案追訴權時效合計12年6月，再加計檢察官行使追訴權4年7日、法院行使追訴權3月18日共16年9個月又25天，因此，追訴權時效已完成，判陳水扁免訴，檢察官提上訴。
二審法院認為，一審未保障當事人的聽審權，即以追訴權時效完成作出免訴判決，程序難認妥適，撤銷免訴判決發回更審。
台北地院更一審指出，檢察官雖主張陳水扁就陳敏薰「台北101」人事案涉洗錢犯行所行使的追訴權期間均應計入，不過，前案所涉犯行僅針對吳淑珍偵查、並未針對陳水扁起訴，檢察官的主張不可採。
更一審表示，陳水扁雖因疾病未能到庭，但他被訴之罪追訴權時效既已完成，陳水扁被訴之罪依法仍應為免訴判決。
陳水扁被控在陳敏薰買官案中洗錢，2011年1月13日由前特偵組偵查，後發交台北地檢署在2015年1月19日起訴。
檢方指控，陳水扁2004年1月收受龍潭購地案賄款時，與妻子吳淑珍共犯洗錢罪，配合吳淑珍將收受的1000萬元支票存入胞兄吳景茂帳戶，再轉為6筆、1740萬元定存。案件2015年1月26日繫屬台北地院，但扁聲請停止審判，台北地院2015年5月13日裁准。
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