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北港農會億元挪用公款案 已故女職員9年犯案手法曝光

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

北港農會爆發信用部職員集體挪用公款1.2億元案，農會完成清查發現已故翁姓女會計，9年來利用職務之便，以虛增竄改行庫存款金額手法，從中非法盜用，全國農會總幹事張永成今也到農會了解，認為內控鬆懈要求檢討，檢方今天持續追查中。

雲林縣北港鎮農會爆發信用部9年來涉嫌集體挪用公款近1.2億元，5人遭羈押2人交保，翁姓女會計主嫌於去年7月病故，經清查全案造成農會虧損2千7百多萬元，已由農會也已調 資金填補，並追查翁員9年來經手的帳目，查明其犯案手法。

今天農會低調但運作正常並未發生擠兌，中華民國農會總幹事張永成也前往了解，發現農會存款的內控鬆散，才令經辦員工有機可乘，要求改進。農業金融署也於去年9月接獲北港農會通報並進行調查後，以未確實執行內部控制及稽核制度，對北港農會裁罰50萬元。

農會總幹事林翠香今天說明查帳結果，強調該案純是已故的翁姓女職員個人行為，她說，連日來比對翁員9年來經手的帳目，發現翁員從2015年起，以虛增竄改行庫存款金額方式，再從中非法盜用，簡單說，翁向農會所虛報行庫的存款總額，與實際不符，翁再利用中間差額，以10幾個人頭帳戶進行週轉盜用。

林翠香說，翁女從2003年3月入職就擔任起農會會計，執掌存放行庫的內帳工作，翁員2015年起先盜用總數都僅幾10萬到數百萬元，到2017年爆增累計盜用到千萬元，翁為躲避查核，每筆人頭盜用的金額都在查核門檻的50萬元，且每年年底查帳前都會四處告貸，填補足額，才逃過年終稽查一直未被發現。

直到去年4月翁生病請假至7月病故，才被發現帳目有誤進而爆發此案，農會即主動向檢調舉報調查，同時對翁女不動產進行假扣押。林翠香強調，全案係為翁員一人行為，其他被指控涉案都只是經手蓋章或與翁有私下借貸的員工。農會目前現已大幅調整員工職位、加強教育訓練，同時也將加強內控、查核等機制，杜防類似事情發生。

雲林地檢署今天對此案仍續調查釐清中，相關細節不便透露。

中華民國農會總幹事張永成（左）今天也到北港農會了解，對於該農會內控不夠嚴謹要求檢討，並強調經調查此案純為翁員個人行為。記者蔡維斌／攝影
中華民國農會總幹事張永成（左）今天也到北港農會了解，對於該農會內控不夠嚴謹要求檢討，並強調經調查此案純為翁員個人行為。記者蔡維斌／攝影
北港農會爆發員工挪用公款案，今天並未發生擠兌運作正常。記者蔡維斌／攝影
北港農會爆發員工挪用公款案，今天並未發生擠兌運作正常。記者蔡維斌／攝影
北港農會總幹事林翠香以查帳的資料說明已故翁姓女職員挪用公款的手法和過程。記者蔡維斌／攝影
北港農會總幹事林翠香以查帳的資料說明已故翁姓女職員挪用公款的手法和過程。記者蔡維斌／攝影
北港農會爆發員工挪用公款案，今天並未發生擠兌運作正常。記者蔡維斌／攝影
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