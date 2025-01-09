北港農會億元挪用公款案 已故女職員9年犯案手法曝光

北港鎮農會爆發信用部職員集體挪用公款1.2億元案，農會完成清查發現已故翁姓女會計，9年來利用職務之便，以虛增竄改行庫存款金額手法，從中非法盜用，全國農會總幹事張永成今也到農會了解，認為內控鬆懈要求檢討，檢方今天持續追查中。

雲林縣北港鎮農會爆發信用部9年來涉嫌集體挪用公款近1.2億元，5人遭羈押2人交保，翁姓女會計主嫌於去年7月病故，經清查全案造成農會虧損2千7百多萬元，已由農會也已調 資金填補，並追查翁員9年來經手的帳目，查明其犯案手法。

今天農會低調但運作正常並未發生擠兌，中華民國農會總幹事張永成也前往了解，發現農會存款的內控鬆散，才令經辦員工有機可乘，要求改進。農業金融署也於去年9月接獲北港農會通報並進行調查後，以未確實執行內部控制及稽核制度，對北港農會裁罰50萬元。

農會總幹事林翠香今天說明查帳結果，強調該案純是已故的翁姓女職員個人行為，她說，連日來比對翁員9年來經手的帳目，發現翁員從2015年起，以虛增竄改行庫存款金額方式，再從中非法盜用，簡單說，翁向農會所虛報行庫的存款總額，與實際不符，翁再利用中間差額，以10幾個人頭帳戶進行週轉盜用。

林翠香說，翁女從2003年3月入職就擔任起農會會計，執掌存放行庫的內帳工作，翁員2015年起先盜用總數都僅幾10萬到數百萬元，到2017年爆增累計盜用到千萬元，翁為躲避查核，每筆人頭盜用的金額都在查核門檻的50萬元，且每年年底查帳前都會四處告貸，填補足額，才逃過年終稽查一直未被發現。

直到去年4月翁生病請假至7月病故，才被發現帳目有誤進而爆發此案，農會即主動向檢調舉報調查，同時對翁女不動產進行假扣押。林翠香強調，全案係為翁員一人行為，其他被指控涉案都只是經手蓋章或與翁有私下借貸的員工。農會目前現已大幅調整員工職位、加強教育訓練，同時也將加強內控、查核等機制，杜防類似事情發生。

雲林地檢署今天對此案仍續調查釐清中，相關細節不便透露。