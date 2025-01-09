快訊

宜蘭三星監獄外驚傳槍響 1人臀部中彈、犯嫌逃逸中

黃國昌爆不敢強制執行吳乃仁？法院：分案當日即發扣押令

才買3天！電暖爐半夜起火 消防員冷靜滅火仍打119原因曝光

陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴

中央社／ 台北9日電

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，台北地方法院認定追訴權時效已完成，判決免訴，高院撤銷原判決，發回更審。北院更一審仍判決免訴。可上訴。

陳水扁、吳淑珍夫婦被控收受陳敏薰新台幣1000萬元賄款，幫陳敏薰取得台北101董事長的位子，陳水扁夫婦分別被依貪污罪判刑8年定讞。高院審理時，認定陳水扁是洗錢共犯，由檢方重新調查。台北地檢署偵辦後，依洗錢罪起訴陳水扁。

台北地方法院審理期間，根據醫院診斷鑑定報告，認為陳水扁有多重身體症狀，因病無法到庭，於民國104年5月13日裁定停止審判。去年5月間，北院認定追訴權時效已完成，判決免訴。北檢以判決有程序瑕疵、追訴權時效計算有違誤等理由提起上訴。

台灣高等法院認為，原審於被告因疾病不能到庭而裁定停止審判後，欲進行終局判決前，應使訴訟參與者有表達意見的機會，保障當事人聽審權的正當法律程序。原審以追訴權時效完成，即作出免訴判決，其訴訟程序難認妥適，因此撤銷原判決，發回北院更審。

北院更一審指出，陳水扁被訴涉犯洗錢罪，法定刑為5年以下有期徒刑之罪，依修正前刑法規定，追訴權時效為10年。此罪的追訴權時效期間應加計被告因疾病不能到庭停止審判而停止追訴權時效期間的1/4，即2年6月。

更一審表示，此案追訴權時效應自被告犯罪行為終了日即95年1月25日起計算追訴權時效期間10年、因審判不能進行而停止期間2年6月，合計12年6個月；再加計檢察官行使追訴權期間4年7日、北院行使追訴權期間3月18日，共計16年9個月25天，追訴權時效已完成。

北院指出，檢察官雖主張陳水扁就陳敏薰人事案所涉洗錢犯行，於前案偵查期間、一、二、三審審判階段，所行使的追訴權期間均應計入，但前案所涉洗錢犯行，僅針對吳淑珍進行偵查、起訴及審判程序，並未針對陳水扁偵查及起訴，所以檢察官主張難認可採。

北院表示，陳水扁雖因疾病未能到庭，但他被訴之罪追訴權時效既已完成，陳水扁被訴之犯罪，依法應為免訴之判決，因此判決免訴。全案仍可上訴。

前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片
前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片

檢察官 洗錢 陳水扁

延伸閱讀

北檢二度抗告成功「比追殺扁更狠」 陳昭姿：證明柯文哲是超重量級

影／立院朝野聯手封殺大法官 傅崐萁：如同對賴清德不信任投票

府院擬反制立院三法 李彥秀：扁做的到賴清德做不到？

張啓楷：盼馬永成別只幫「黑熊」搶資源 把兩岸推向更緊張

相關新聞

高虹安不忍了！論文被批文法爛 嗆陳時奮：你叫國中生來寫

新竹市長高虹安捍衛博士論文真正，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮纏訟。陳自訴高誣告，高一審判有罪上訴；台灣高等法院今傳喚...

【重磅快評】林秉文決定回來時間vs.鄭銘謙的歡迎投案

因涉及八八會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文棄保潛逃，竟敢在臉書上高調發文嗆藍白，還說「回來時間我決定」；沒想到法務部長...

北港農會億元挪用公款案 已故女職員9年犯案手法曝光

北港鎮農會爆發信用部職員集體挪用公款1.2億元案，農會完成清查發現已故翁姓女會計，9年來利用職務之便，以虛增竄改行庫存款...

宜蘭前刑警嫖娼後亮警證要回2000元 犯貪汙罪遭起訴

宜蘭警局林姓前偵查佐2023年間尚在宜蘭警分局任職時，透過網路論壇聯繫應召業者，和1名泰國籍女子以1800元性交易，完事...

陳水扁涉洗錢案 北院更一審再判免訴

前總統陳水扁被控在前台北101董事長陳敏薰買官案洗錢，台北地方法院認定追訴權時效已完成，判決免訴，高院撤銷原判決，發回更...

嘉市夫婦埋針放血1死1獲救 妻涉加工自殺行國民參審

嘉義市杜男、王女夫婦疑因住處遭法拍，112年8月8日2人輕生，7天後被發現，杜男死亡，王女獲救但涉及加工自殺，嘉檢依受他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。