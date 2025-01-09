北港鎮農會遭挪用公款 認內控出問題3大方向改進

雲林地檢署偵辦北港鎮農會挪用公款案，聲押王姓等5名職員獲准；北港鎮農會坦承未落實內控管理，將全面調整員工職位、加強教育訓練和稽核制度。

雲林地檢署偵辦北港鎮農會公款挪用案，6日執行搜索，帶回21人，已逝翁姓和其他職員9年來累計挪用新台幣1.19億元作為私用。檢方認為，王姓等5名職員有串供之虞向法院聲押獲准。而吳姓和蘇姓等2人分別以10萬元、5萬元不等金額交保。

北港鎮農會今天未出現擠兌潮，中華民國農會總幹事張永成特別到農會關心。

北港鎮農會總幹事林翠香拿出去年查帳的資料，細數翁姓女子民國92年3月到職，從104年起開始以竄改或虛增存放行庫、應付款項等科目傳票，辦理本人或其他人頭戶轉帳入款交易，及償還部分同事借款，並利用同事對其的信任，以同事櫃員碼自行登打交易。

林翠香說，翁女從一開始僅數十萬元到數百萬元，且月月完成填補，之後金額逐漸變大，有時達到數千萬元，但是每年年底完成填補，所以無人發現，全案到去年4月翁女住院後，接手的人員發現異狀，才知曉翁女挪用公款。

林翠香表示，農會去年4月主動通報、向法院聲請假扣押翁女財產，耗時1個多月查帳，並曾詢問翁女資金去向，對方回應因賭債及個人關係有資金需求。

由於檢方羈押5名農會人員，農會立即調其他分行人員前來支援；林翠香強調，全案為翁女個人行為，相信其他職員的清白，案發後已全面調整員工職位、加強教育訓練和稽核制度。

農業金融署調查，舞弊交易共126筆，金額1億1984萬4668元，侵占公款2734萬5557元。針對此案，以農會未落實信用部內部控制規定導致弊端，已比照銀行法裁罰50萬元。