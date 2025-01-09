高虹安不忍了！論文被批文法爛 嗆陳時奮：你叫國中生來寫

新竹市長高虹安捍衛博士論文真正，與筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮纏訟。陳自訴高誣告，高一審判有罪上訴；台灣高等法院今傳喚高出庭，陳也現身，陳批判高的論文有國中生在犯的文法上錯誤，高嗆陳「不然你叫國中生來寫我的論文啊！」

法院本排定1小時30分庭期，但實際開庭時間達3小時；陳時奮一度怕沒發言機會，法官陳思帆體諒陳時奮自美國返台出庭，給他機會，但陳時奮一開口就「深入論述」，陳思帆勸陳時奮發言宜聚焦。

陳時奮近年屢屢針砭時政，論文、防疫無役不與，但立場特定、鮮明，他先以筆名示眾，涉訟後本名曝光；上月底，陳因「歷史哥」質疑其是綠營「側翼」求償151萬元敗訴，本月初因政治評論員黃光芹指射其「不要臉的髒東西」獲判賠5萬元。

高虹安出庭表示，她沒有誣告、更無虛構事實「我覺得不公平、覺得冤枉」；高說，一審判決對她當初在台北地檢署提告範圍有錯誤認定，她只是就陳時奮批判她學歷誇大渲染、及被指導教授李傑除名、陳指論文2/3都是抄襲部分提告。

高虹安說，2022年8月22日辛辛那提大學回覆說她的論文「無研究不當」，論文裡理工流程圖是她日以繼夜花費心血所得，盼法官審案能明察秋毫，還她清白。

高虹安說，2022年8月26日提告陳時奮誹謗時，是針對陳誇大不實的臉書貼文、而非陳時奮的臉書「全文」提告，不過，一審合議庭卻認為她對陳的「每一字、每一句」貼文提告，從誹謗案偵查階段檢方9月29日還在確認範圍即知，且「檢察官要確認很合理」。

高虹安說，陳時奮風格「就是誇大」，例如，陳批評她論文的英文程度爛、不如國中生，嗆陳時奮「不然你叫國中生來寫我的博士論文啊！」「看寫得出來寫不出來？」

高虹安說，陳時奮不斷表明論文下架即撤銷，但有些政治人物的論文同樣搜尋不到，並不表示沒有學位；高說，陳指她的論文被撤撤，辛辛那提的調查也有保密問題「我的學位到今天為止也沒有被撤銷，真是莫名其妙！」

高虹安說，陳時奮看待論文有雙重標準，有些政治人物的學位被2個學校撤銷「陳時奮竟還幫人喊冤」；高說，陳時奮曾經呼籲百萬網友下載她的論文，今天出庭前「發臉書預告要和我對戰」，表示有意聲傳喚指導教授李傑作證。

高虹安委任律師高奕驤、柯志諄、朱敏賢辯護。高奕驤說，誣告案成罪與否，不應以法律評價為論斷，要審的是有無行為上的事實，高虹安的論文是「29圖、35表」，期刊論文「3圖5表」，明顯就不是抄襲。

柯志諄說，一審認定論文有抄襲這一塊，根本不在誹謗案告訴範圍內；朱敏賢說，陳時奮在美國任教，應可嘗試與李傑聯絡並詢問高虹安論文的事。

陳時奮枯坐「冷板凳」許久，對法官未給發言機會一度雙手一攤望向旁聽席，獲允許後起立發言。

陳時奮說，他從高虹安唱了一首仇恨的歌開始注意這個人，辛辛那提學倫有「4不」高都違規；陳時奮說，高曾是不分區立委卻學術詐騙，還一度表示「如果不是高虹安對我提告，那就是我和李傑的事了」，說法好似原本可能另啟戰端。

法官陳思帆表示，未來的訴訟希望能聚焦審理，關於陳時奮的精彩推論可留待日後處理，並整理「自訴範圍為何」多個疑義要求自訴方、被告方以狀子表示意見，訂今年4月9日下午再開準備程序庭，屆時正式整理誣告案爭點。

陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高為此控告陳加重誹謗罪。

檢方處分陳不起訴，陳緊追自訴高犯誣告罪，2024年8月21日高一審判刑10月，高上訴拚無罪，陳認為科刑太輕也上訴。