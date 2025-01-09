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嘉市夫婦埋針放血1死1獲救 妻涉加工自殺行國民參審

中央社／ 嘉義市9日電

嘉義市杜男、王女夫婦疑因住處遭法拍，112年8月8日2人輕生，7天後被發現，杜男死亡，王女獲救但涉及加工自殺，嘉檢依受他人囑託而殺之罪嫌起訴，應行國民法官參審。

檢警表示，48歲杜男與51歲妻子王女住嘉義市西區，民國112年8月初，因王女姊姊一直聯絡不到王女，同年月15日晚上通報消防人員破窗進入住處，發現2人倒臥房間內，杜男已死亡多時，而王女還有氣息，送醫急救並報警處理。王女治療後出院，檢方責付家屬。

警方在杜男及王女手臂上都發現有針管，旁邊還有血袋，另外還留有一封王女寫給哥哥的信件，內容大概請託處理身後事及財物。

檢警表示，杜男、王女夫婦無育有子女，因王女曾從事護理人員工作，並與杜男一起經營醫事材料相關生意，但近幾年已未經營。

檢警調查，杜男、王女所住房屋，是杜男與兄弟姊妹共同持有，杜男持分1/3，杜男哥哥因債務問題，房屋曾進入法拍程序，當時由杜男夫婦出錢解決；不過，112年間又出現同樣問題，杜男哥哥又欠下債務。

嘉義地檢署調查，王女知悉丈夫杜男因住處產權民事訴訟結果未如預期，將面臨強制執行拍賣程序等困境，杜男萌生死意，王女竟於112年8月8日某時，以止血鉗、留置針等放血方式，協力杜男自殺，致杜男因放血導致急性失血，引發低容積性休克死亡。

嘉檢指出，王女所為，涉及刑法受他人囑託而殺之罪嫌，屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判。

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嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照片
嘉義地檢署。圖／聯合報系資料照片

嘉義 國民法官 死亡 法拍

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