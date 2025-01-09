運鈔員監守自盜…趁補鈔時偷拿ATM內現金 神鬼搬運22次逾16萬

新竹市一名萬姓運鈔員因為缺錢花用，竟然盯上ATM內成疊成捆的千元大鈔，利用補換現金及維修ATM之際趁機偷拿，以為神不知鬼不覺，次數多達22次，共竊走超過16萬元現金，但最終仍被運鈔保全公司發現，怒告他業務侵占，萬男遭判6個月有期徒刑。

判決書指出，萬姓男子原本在運鈔保全公司的新竹分公司運鈔員，平時要到各個超商及賣場的ATM負責補換現金及維修ATM，沒想到他卻從去年2月16日到3月25日，多次利用補鈔之際，趁機將現金塞入自己的口袋中，將ATM內的現金占為己有，陸續得手22次，侵占金額達169200元。

保全公司發現金額短少，保全公司的營運處蔡姓處長立刻向新竹市警第一分局樹林頭派出所報案，才發現是萬男監守自盜，偷偷將鈔票占為己有，使得保全公司受到財產損失，更沒想到萬男只是因為缺錢花用，就利用職務侵占。

萬男涉犯刑法第336條第2項業務侵占罪，事後也坦承犯行，並且將偷來的現金全數返還給運鈔保全公司，希望藉此彌補自身過錯，新竹地院法官考量萬男學歷高中畢業，且案發後轉行擔任外送員，經濟狀況不佳、與母親及姊姊同住，因此判處他業務侵占罪6個月有期徒刑，得易科罰金。