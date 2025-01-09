【重磅快評】林秉文決定回來時間vs.鄭銘謙的歡迎投案

因涉及八八會館地下匯兌案的「百億賭王」林秉文棄保潛逃，竟敢在臉書上高調發文嗆藍白，還說「回來時間我決定」；沒想到法務部長鄭銘謙受訪竟說「我們歡迎他自己投案」，語調軟到不再軟，連林秉文身在何處，一個字都不敢說，讓人感覺法務部和林秉文彷彿是「同一國」。

林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案，在新北地方法院審理期間棄保潛逃。昨天他在臉書發文強調逃亡有「個人因素」，還與立委徐巧芯互嗆砲打藍白，隨後關閉臉書，引發不小風波。

林秉文因配合郭哲敏洗錢，前年被新北地檢署約談到案後諭令以300萬元交保，但從去年11月初開始就以身體不適等理由請假，不然就是無故不到庭。新北地院本月5日再度傳喚林秉文，他的律師才說人已出境，合議庭上月27日依法沒入保證金，並對林發布通緝。

重要案件被告跑了，外界難免要究責。新北地檢署至今尚無說法，不過，新北地院對外的說法很有意思，其中一段內容是「2022年11月林秉文獲檢方以新台幣300萬元交保，未諭知限制出境、出海等其他強制處分」，言下之意，林秉文跑掉了，都是檢方當初沒有諭知限制出境、出海等其他強制處分所致。

但是，檢方是去年2月就起訴林秉文，案子移到法院審理已經快一年，這時法院才來說檢方當初並未諭知被告限制出境、出海等其他強制處分，恐怕讓人難以信服；畢竟，法院在審理期間如果認為有必要，也可以對被告進行必要處分，不能把責任全推給檢方。

既然人跑了，依刑事訴訟所規定，通緝經通知或公告後，檢察官、司法警察官得拘提被告或逕行逮捕之，法務部當然主責，法務部長的態度不容曖昧。

不過，鄭銘謙受訪竟說「我們歡迎林秉文自己投案，他如果能夠投案，我們就能進行審理」，對於林究竟在柬埔寨或日本他不清楚，相信司法機關會有掌握，但不應由他說明，否則會影響追捕。簡直呼應林秉文「回來時間我決定」的說法，我們的法務部何時變得如此禮遇被告？

還記得台鹽前董事長陳啟昱被檢方聲押遭台南地院駁回，檢方抗告後發回院更裁，結果陳啟昱潛逃被通緝；當時，鄭銘謙還強調，防逃機制已分案調查，並跨部會境管，限制出境出海，陳啟昱人在哪裡，台南地檢署應該有所掌握。

陳啟昱曾是陳菊愛將，但一旦成了通緝犯，鄭銘謙說話還是有注意分寸，表現出法務部長應有態度，怎麼遇到百億賭王，鄭就變得軟趴趴，還「歡迎」林秉文自己投案，難道他把新北地檢署當擺設？還是說，林秉文可以和當朝權貴梁文傑之流把酒言歡，就嚇得他一句狠話都不敢說？