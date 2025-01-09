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宜蘭前刑警嫖娼後亮警證要回2000元 犯貪汙罪遭起訴
宜蘭警局林姓前偵查佐2023年間尚在宜蘭警分局任職時，透過網路論壇聯繫應召業者，和1名泰國籍女子以1800元性交易，完事後竟返回房內亮出警證，索回2000元。事發後林男遭到免職，檢方日前也依犯貪汙治罪條例藉勢勒索財物罪起訴。
起訴書指出，林男2018年起在宜蘭縣警局任職，2023年間是宜蘭分局偵查隊偵查佐，10月初透過網路論壇聯繫應召業者「鳥鳥」，商議以1800元性交易，當天下午1時許不假外出離開偵查隊，到宜蘭市某飯店找到該泰國籍女子，支付2000元找回200元，隨後完成性交易。
林男完事後離開房間，但越想越不對勁，傳訊息給應召業者，佯稱眼鏡放在房間內要回去取，應召業者轉告泰國女子，泰國女子不疑有他開門，林男竟亮出警證，喝令泰國女子拿出護照，並拿走她放在梳妝台上的2000元性交易價金。應召業者不忿，透過管道向警方檢舉，全案曝光。
林男偵查中坦承不諱，後又提出刑事答辯狀辯稱，先取回2000元才秀出警證，然而與他最初的認罪自白和其他證人證詞不符，檢方不予採信。
檢方依犯貪汙治罪條例第4條第1項第2款藉勢勒索財物罪起訴林男，考量林坦承犯行且自行繳回不法所得2000元，態度良好深表悔意，且所獲不正利益在5萬元以下，依法得減輕其刑，建請從輕量刑有期徒刑2年6月。
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