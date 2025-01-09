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網紅拍片控「羅東租霸」 背後疑犯罪集團操弄…地政士等4犯嫌交保
網紅「租管林先生」日前在社交媒體上傳一系列「羅東租霸」影片，宜蘭警方懷疑背後涉及犯罪集團，攻堅位於台北的據點，帶回9人，包含主嫌郭姓女子、張姓男子、地政士和租管林先生等人，檢方訊後依涉犯詐欺取財等罪，諭令4人以3萬到50萬元交保。
租管林先生上傳一系列影片，指控位於羅東的一間中醫診所長期不繳房租，他受屋主雇傭帶人上門催繳租金，中醫師夫婦還請警察甚至縣議員施壓，根本是「羅東租霸」。中醫師夫婦反擊，診所建物和土地本來就是他們的，賣給對方後根本還沒收到價金，卻被反過來要求支付房租，懷疑對方詐欺。
警方獲報後調查，宣稱是新屋主的郭女和張男疑似是犯罪集團成員，1月6日攻堅，在對方據點查扣手機、平板電腦等，以及64張契約、72張交易明細、9本存簿，和安非他命、K盤等物；檢方訊後諭令郭女、張男以50萬元交保，地政士30萬元交保，租管林先生3萬元交保，其餘5人無保請回。
警方表示，該犯罪集團吸收地政士或仲介等具備專業知識的成員，瞄準急需現金的不動產持有者，以話術騙取對方賣屋賣地，又因對方尚有房屋使用需求，簽下租賃契約；犯罪集團再以偽造文件、冒名身分等方式，從保經公司詐取被害人售出不動產的價金，讓對方分文未得，同時繼續以房租剝皮。
警方指出，本案由於被害人發覺遭詐向警方求助，犯罪集團急著將不動產脫手變現，才聯繫上網紅直播主，透過網路散播「刑警介入民事」、「違法逮捕」等不實訊息；目前全案由宜蘭地檢署指揮偵辦，詳細案情、是否有其他涉案人士待進一步釐清。
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