高雄某校老師監考時偷走學生羽球鞋 被逮辯「頭暈暈沉沉的」

高雄某高中吳姓老師趁學校期中考，監考時，發現清潔櫃旁有雙羽球鞋，竟偷走學生的羽球鞋，事後學生報警，調監錄影像，發現吳姓老師涉案。高雄地方法院依成年人故意對少年犯竊盜罪，處這名老師拘役20日，得易服勞役。

判決指出，去年12月間，吳姓老師利用擔任監考老師的機會，在學校教學大樓，發現1名學生放在教室後方掃具櫃旁的羽球鞋，四處張望後，便把這雙羽球鞋放入他的背包，考試結束後帶離教室，騎機車離去。

學生發覺羽球鞋遭竊後，報警調閱監視錄影畫面，發現竟然是學校老師拿走他的鞋，控告老師竊盜。警方找吳姓老師追查案情。吳姓老師稱，「當時我頭暈暈沉沉的，就進去教室拿走羽球鞋」。案發後已把鞋交還學生。

全案經檢方聲請簡易判決，高雄地方法院簡易庭認為，吳姓老師的行竊過程及與一般竊盜犯罪行為人無異，有竊盜故意，事後辯稱精神恍惚，是卸責之詞，不足採信，依兒童及少年福利與權益保障法，不得諭知易科罰金，但得易服社會勞動。