雲林山區夜遊遇冤家…他猛刺對方4刀斃命 二審仍判9年

陳姓男子2022年11月12日晚間與朋友到古坑華山觀景台夜遊，與冤家黃姓男子狹路相逢，見對方來意不善，涉拿出蝴蝶刀，朝黃猛刺4下，刀刀致命，黃因出血過多休克，送醫不治，一審認陳犯殺人罪處9年，檢辯均上訴，二審今上午宣判，原審認事用法均無違誤，量刑也稱允洽，駁回上訴。

陳坦承有傷害致死，惟否認殺人。他辯稱，辯稱無殺人犯意、為了要防衛才做出揮砍的動作。

原審依法醫研究所解剖報告書及鑑定報告書，認可知案發當時陳下手的情節，均往頸部、胸部等要害部位猛力刺去，且深入皮下組織，甚至進入胸腔，其下手力道顯屬非輕。

另黃傷勢集中在身體的上半部，從頭部到肩頸，又陳下手行刺時，自承持蝴蝶刀往黃揮刺，並非僅為喝阻黃與吳姓友人扭打下的單純揮舞動作。

陳所持蝴蝶刀，其刀身長度及銳利程度均對於生命及身體具有相當高度危險，兩人間固無深仇大恨，惟對方帶來精神面上極大的恐懼，所以才放蝴蝶刀防身，陳揮刀所為是將該期間所受壓力與恐懼完全宣洩而出，此種情境也足認案發當時陳所為是出於殺人故意。

一審認為，陳固然否認殺人犯行，但其客觀上的一切事實仍願意面對，而在開庭過程中，陳也不斷向被害人家屬表達後悔，同時透過家人幫忙，也在審理期間籌措100萬元賠償。陳為此事感受到極為後悔，還有因此拖累家人、對被害人家屬非常抱歉、過往品行、生活狀況都是相當正常，是社會生活中穩健的一份子，可預期在歷經此一刑事程序後，社會復歸的可能性甚高。

台南高分院認為，原審從輕量刑因子（計有陳過往品行良好、本件起因多為來自黃的刺激、對黃家屬提出部分彌補、自首），相較於從重量刑因子（手段凶殘、犯罪結果為生命法益剝奪、被害人家屬所受傷害），從輕量刑因子比重仍多於從重量刑因子，審酌後量處有期徒刑9年。原審認事用法，均無違誤，量刑也稱允洽。

合議庭指出，檢察官上訴所指關於告訴人意見、犯罪所生損害等節，經原審量刑時詳予審酌，均列為量刑因子，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無悖，檢察官主張原判決量刑過輕，難以採信。