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男大生用搶票機器人當黃牛？先查網頁路徑賺時間差 手動購票不起訴
李姓男大生被控使用「搶票機器人」外掛程式，在國外售票網站上搶購門票後，高於原票價出售，涉犯違反文化創意產業發展法，李男到案否認犯行，修法後就改以手動購票，台北地檢署日前偵結採信其說詞，給予不起訴處分。
檢方調查，台灣科技大學學生李男，在臉書上宣稱可代購門票，2023年間起涉使用「搶票機器人」外掛程式，在國外售票網站上搶購門票後高於原價販售牟利。李男到案矢口否認犯行，他供稱，他的專長是開發程式，雖有開發、修改搶票相關程式，但修法後沒有使用程式搶國內票券，2023年6月修法規定不得以虛偽資料或不正方式購票後，就改以「手動」方式搶票。
李男稱，在票券開賣前，通常可從預購票網頁的程式碼查出預先設定的購票網頁路徑，購票時間一到，他則「手動」開2、3個視窗，找到購票網頁路徑連到購票頁面去購票，手動輸入資料，「賺時間差去點購票」，大約可快3、4秒有機會送出2個訂單。
李男稱，國內大多知名購票網站，多有設定排除在5秒以內送出訂單的交易，系統會認定是搶票機器人所為；他「手動」搶票時間，比搶票機器人平均5秒左右的時間更久，約需時7、8秒以上。
檢方認為，他在校連續獲書卷獎，計算機相關科目成績均為A以上，採信開發程式為其專業領域，難以住處查獲開發類似搶票機器人程式，即認定涉有違反文化創意產業發展法犯行，依罪嫌不足給予不起訴處分。
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