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高雄監獄受刑人為小電視起衝突 1人遭砸破頭腦震盪

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄監獄簡姓受刑人不滿同房舍的獄友拿走他的小電視，持電池及塑膠沐浴乳罐攻擊獄友的頭部成傷，高雄地方法院依傷害罪，判他拘役50日，可易科罰金。

判決指出，簡姓受刑人在去年5月2日晚間，因同房舍的唐姓獄友沒歸還向他借用的電視，且懷疑唐沒經他同意便拿走他的東西，持電池及塑膠沐浴乳罐攻擊唐，致唐的頭部鈍傷併腦震盪，送國軍高雄總醫院急救，挽回一命。

檢方認為，唐的傷勢僅表淺鈍傷，並無深及內臟且無致命傷害，足見簡男下手力道不重，難以認為有殺人或重傷害嫌疑，聲請簡易判決。

高雄地院簡易庭法官認為，簡男智識成熟，不思以理性、和平方式解決紛爭，僅因細故即率爾持日常生活易取得的物品傷害獄友，判他拘役50天，可易科罰金。

高雄監獄受刑人不滿獄友拿走他的東西，將獄友打成腦震盪。圖為高雄監獄。記者林保光／攝影
高雄監獄受刑人不滿獄友拿走他的東西，將獄友打成腦震盪。圖為高雄監獄。記者林保光／攝影

受刑人 高雄市

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