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曾選台中市長…「素人媽媽」鐵鋤猛敲鄰居門罵「盧秀燕走狗」下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中婦人陳美妃曾以「素人媽媽」身分參選台中市長，其經歷提及「作文比賽第一名」引發討論。她去年拿鐵鋤猛敲鄰居大門，又罵對方是「盧秀燕養走狗」；法院依毀損罪判陳拘役50日確定，另其罵鄰居是盧秀燕走狗部分，認定不構成公然侮辱。

檢方起訴指出，陳女（53歲）和黃姓鄰居間有嫌隙，2024年2月18日中午拿三叉鐵鋤下樓到黃住處外，猛力敲打對方鐵門造成多處凹損；檢方訊時，陳辯稱鄰居家鐵門很厚，不清楚是否造成實質損害，檢方仍依毀損罪嫌將她向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院一審簡易庭審酌，陳女之前有妨害公務、妨害名譽等前科，又因和鄰居意見不合就拿鐵鋤敲打鐵門，犯後矢口否認犯行，也沒道歉賠償，依毀損罪判她拘役50日，得易科罰金。

另外，陳女拿鐵鋤敲擊時，還一邊對黃出惡言罵「是盧秀燕養走狗、軍犬、神經病」、「像你這種垃圾就去死一死」等語，該部分經檢方移送併辦。

陳美妃不服上訴，主張她雖以農作鋤耙敲擊8樓惡鄰的鐵門5下，但未造成大門實際損害，未減損防盜門效用，該門仍可正常關閉，不成立毀損罪。

台中地院二審合議庭傳喚她卻未到庭，經勘驗照片發現鐵門被三叉鐵鋤敲打凹損、變形，致其失美觀、平整，構成毀損罪所謂「致令不堪使用」，駁回陳女上訴，全案確定。

而陳女辱罵鄰居「是盧秀燕養的狗」、「軍犬」、「神經病」，「像你這種垃圾就去死一死」部分，二審引用憲法法庭113年度憲判字第3號公然侮辱適用範圍見解，且陳表示鄰居先挑釁問她「憑什麼出來選台中市長」，自己才質疑對方是盧秀燕走狗。

二審認為，依當下吵架脈絡是衝突常見反應，陳非蓄意侵害鄰居名譽，且在場聽聞者對於是非對錯自有公評，未必會損及鄰居名譽，難認已逾一般人可合理忍受範圍，認定檢察官移送併辦事實不構成犯罪，應退併辦。

前台中市長候選人陳美妃。本報資料照
前台中市長候選人陳美妃。本報資料照

台中市 盧秀燕 陳美妃

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