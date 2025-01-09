【重磅快評】「感謝」林秉文證明台灣司法存在平行時空

涉及八八會館地下匯兌案詐騙洗錢的「百億賭王」林秉文，失聯棄保潛逃遭發布通緝，並被拍攝到手持柬埔寨護照現身金邊機場。不僅如此，林秉文竟還透過臉書大談自己建立在酒色之上的政商關係，談自己的官司是不實指控，及逃亡是因有私事要處理，還嗆要他趕快回來受審的立委「回去的時間是我自己來訂」。

林秉文憑藉八八會館的「聲色」，進而吸聚不分朝野的政治人物、司法警界高官與幫派成員，這既不稀奇、也非特例。豈不見早年在立法院，即不乏上午在議場打個你死我活的立委，秀完了即相約晚上酒店見，稱兄道弟、把酒言歡。

不同的是，林秉文顯然不只是那只賺聲色錢的小角色，他更像是利用聲色布局，藉以掌握「百官行述」，進而大玩權錢遊戲，被當局查抄後逃到美國的對岸商人郭文貴。郭那些真真假假、似是若非的中共高官爆料，在揭露官場的黑黃之餘，顯然更不乏娛樂性與工具性。

林秉文如果只是單純會館負責人也就罷了，他會成為新聞焦點，正因他與政治人物間剪不斷、理還亂的關係，顯然不是共同涉足聲色場所那麼簡單。尤其曾出入其會館者，除了前桃園市長鄭文燦，更有行政院長卓榮泰、陸委會副主委梁文傑等當朝顯貴，他們與林秉文的關係為何？或更陰謀論些的林秉文究竟掌握了他們那些「行述」、進而成為如今的「保命符」？雖無人知曉卻不無可能。

從此再回看林秉文的官司，涉及的可是當前人民最痛惡的詐騙洗錢，金額更高達上百億元，結果竟是區區三百萬元交保的司法處遇；對比北檢對柯文哲幾千萬巨款交保加電子腳鐐的抗告再抗告，說台灣司法存在平行時空，孰能不信？

尤其，林秉文還聲稱自己潛逃是「個人因素太多事情需要時間來處理」；立委徐巧芯要他回來受審，他竟還回嗆「回去的時間是我自己來訂」，台灣司法在他眼中，竟然如此一文不值，簡直是在一一一司法日前，對全體司法人員的最大羞辱，更是對民進黨政府司法改革的最大嘲諷！

更讓人無言的是台灣社會又是怎般看待林秉文所揭露的台灣司法平行時空？面對林秉文如此張揚的「洗臉」司法，法務部長、檢察總長、警政署長等難道不該站出來，好歹也說句捍衛公權力的「場面話」？特定媒體更只對林秉文開嗆藍白「別怪我魚死網破」感興趣，顯然想把這池髒水攪得更渾，反而對如今民進黨政府下的司法「因人而異、揣摩上意、看顏色辦案」的鷹犬性格視若無睹。