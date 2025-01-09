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林秉文潛逃還囂張發文！曾一夜輸贏40億元 17年前威脅球員害中職滅隊

「百億賭王」林秉文人在哪？ 鄭銘謙：不應說明影響追緝

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文涉八八會館負責人郭哲敏地下匯兌與詐欺案，於新北地方法院審理期間棄保潛逃，昨在臉書發文強調逃亡有「個人因素」，還與立委徐巧芯互嗆砲打藍白，隨後關閉臉書。法務部長鄭銘謙稍早於立法院司法法制委員會開會前表示，對於林究竟在柬埔寨或日本他不清楚，相信司法機關會有掌握，但不應由他向社會大眾說明，否則會影響追捕。

林秉文在檢方偵辦涉郭哲敏地下匯兌與詐欺案期間，以300萬元交保，新北地方法院去年12月開庭時，發現他已棄保潛逃，隨後發布通緝。林秉文近期又被爆與陸委會副主委梁文傑擔任北市議員期間一同飲酒，但林昨在臉書突連發四文強調逃亡「有個人因素」，還與立委徐巧芯互嗆，更砲打藍白揚言魚死網破，隨後也關閉臉書。

藍白立委痛批，林秉文身為棄保潛逃的逃犯還敢隔空嗆聲，簡直視司法為無物，批評檢調縱放。新北地院則說明，因林偵查期間和起訴之初，在法院行準備程序均有到庭，當時沒有任何無故不到庭，須要加以進一步強制處分的狀況，未對林秉文實施境管，後來未按時到庭也已發布通緝，後續依法處理。

「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃卻以臉書與立委互嗆，法務部長鄭銘謙稍早表示，對於林行蹤並不清楚，但不應由他向社會大眾說明，否則會影響追捕。記者曾原信／攝影
「百億賭王」PGTalk負責人林秉文棄保潛逃卻以臉書與立委互嗆，法務部長鄭銘謙稍早表示，對於林行蹤並不清楚，但不應由他向社會大眾說明，否則會影響追捕。記者曾原信／攝影

司法 林秉文 詐欺 郭哲敏 鄭銘謙

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