超速40公里車牌被扣6月 他買假車牌上路下場慘…判罰14萬

陳姓男子開陳母的自小客車，因超速40公里被扣車牌6個月，陳花5500上網買了他輛車牌號碼的假車牌上路，被害車主莫名其妙接獲通行費、路邊停車費單報警，警方循線查獲陳男懸掛假車牌。法官依行使偽造特種文書罪判陳有期徒刑3月，如易科罰金得9萬元，並應向公庫支付5萬元，亦即全部得罰14萬元。

基隆地院判決書指出，陳男今年3月駕駛陳母名下自小客車，因超速40公里遭裁罰吊扣車牌6月，陳為讓車子能繼續行駛，今年6月12日，透過通訊軟體LINE，向人以5500元，訂購偽造他人車牌號碼的自小客車車牌兩面。

陳男掛上他人車牌號碼多次行駛在國道及停車，出現1164元國道通行費用及60元停車費，全部灌到該車牌的原有車主，車主莫名其妙增加非其使用的繳費單氣炸，懷疑遭冒用車牌，怒向警方報案追查。

金山警分局8月21日循線在新北市萬里區，查獲陳男駕車懸掛偽造他車車牌，當場查扣偽造車牌2面，將陳男依行使偽造特種文書罪嫌送辦。

陳男坦承因交通違規導致母親的車牌遭吊扣，他在網上訂購偽造車牌懸掛上，並有開車上路，但他向法官辯稱，訂購時將車牌誤寫為他人車牌號碼，無意侵害他人車牌權益。