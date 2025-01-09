騎車摔坑洞臥床 國賠124萬

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影 台中市曾姓婦人騎機車輾到坑洞慘摔重傷，臥床需人全天候照顧，對大里區公所求償891萬多元。公所辯稱事發前一天才修補，因大雨出現坑洞，但法院查出，當時降雨未達無豪大雨等級，考量曾婦未注意前車狀況，應負7成責任，判大里區公所國賠124萬元。可上訴。

大里區公所表示，尊重法院判決，將持續加強道路養護。

曾婦主張，2022年2月24日早上7時騎車經台中市環中東路六段，路面有1個長、寬及深各3.1公尺、1.3公尺及10公分的坑洞，行經時車輛劇烈晃動，連人帶車摔落馬路，送醫腦出血、鎖骨骨折，全身多處擦挫傷。

曾婦控訴，大里區公所身為管理機關，未及時修補路面坑洞，顯未盡維護之責，就醫療、看護、不能工作損失及精神撫慰金200萬元，共向公所求償891萬5930元。

大里區公所抗辯稱，在事發前一天2月23日修補道路，因23日豪雨及重車輾壓又造成坑洞，公所已盡管理義務而無管理欠缺，不需負國賠責任。

台中地院查，當年2月20日至24日，雖有降雨但尚未達大雨或豪雨等級，區公所辯稱因豪雨造成修補後出現坑洞，不予採信，該洞應是更早已存在。

法院認為，區公所未能及時修補，且周遭也無設置警告標誌及護欄，在道路管理上有欠缺，應負擔國家賠償責任，經計算相關醫療、勞動力減損等，認定曾婦得求償金額為415萬9663元。

法院根據行車事故鑑定，認曾婦騎車未注意前方路況失控摔車是肇事主因，道路鋪設未平整是次因，判定各應負擔7成、3成責任，計算後判大里區公所應給付124萬7899元。