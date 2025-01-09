9年涉挪用上億 北港農會5人收押

雲林縣北港鎮農會爆發職員挪用公款，長達近9年挪用1億多元。記者陳雅玲／攝影 雲林縣北港鎮農會前翁姓女會計涉嫌與多名職員製作不實支出傳票，以每次數十萬至百萬元，將公款挪為私用，檢調日前搜索，傳喚8人到案，訊後聲押禁見張姓信用部主任等5人獲准；農會總幹事林翠香說，客戶權益不受影響。

檢調查出挪為私用高達1.19億餘元，林翠香說，挪用的款項與客戶完全沒有關係，且相關款項都已補回、補足。

檢調查出，去年7月過世的北港農會前會計翁姓女子，在任時執掌「存放行庫－合儲」內帳工作，2015年12月至2024年2月間，與信用部主任張女、會計部主任吳女，以及負責出納、記帳職務的員工，以製作不實支出傳票的方式，將農會資金移轉至翁女掌控的數個人頭帳戶內，再製作取款憑條，將款項從人頭帳戶內提領出來。

翁女等人一次挪用數十萬至百萬元不等，陸續挪出1.19億餘元作為己用，再陸續將款項回補內帳，迄今已回補9249萬9千多元。

雲林縣調查站接獲情資展開偵辦，雲林地檢署檢察官曹瑞宏6日帶隊至北港鎮農會等15處搜索，查扣相關證物，並通知相關被告及證人共21人到案說明。

檢察官偵訊後認為北港鎮農會職員王男、蔡女、黃女、曾女、張女違反農業金融法，且有勾串共犯及證人之虞，聲羈禁見獲准，吳女、蘇女分別以10萬元、5萬元交保。

北港鎮農會總幹事林翠香表示，翁姓會計是資深職員，去年4月其生病請假期間，被農會發現帳目有問題，農會立即主動通報，並針對其財產聲請假扣押。