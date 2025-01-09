新竹棒球場案 藍批偵辦打假球

針對新竹市立棒球場工程缺失改善仍因法院裁定「保全證據」停滯不前，國民黨立院黨團書記長林思銘（中）呼籲檢調單位，拿出誠意趕快解決，不應該繼續護航特定廠商，要求要求檢調單位近快查個水落石出。記者胡經周／攝影 新竹市立棒球場改善工程因法院裁定「保全證據」停滯不前，國民黨立院黨團質疑監察院、檢調、廉政署調查兩年毫無進度，根本是高調偵辦打假球，難道是在包庇新竹市前市長林智堅？國民黨團要求相關單位盡速完成偵辦，還給大新竹地區民眾棒球場。

國民黨團昨提出4點訴求，包括監察院與廉政署檢調單位立即啟動全面調查、徹查林智堅等前新竹市政府相關責任人員、促請廠商盡速改善球場工程，以及公開調查進度與結果。

對此，新竹地檢署表示，偵辦過程歷經多次搜索、傳喚及拘提相關涉案人員，但因「卷證資料龐雜，檢察官仍持續積極偵辦中」。調查完畢，將盡速向社會大眾說明調查結果。

國民黨團昨邀集國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡、市議會棒球場調查小組召集人吳旭豐開記者會。國民黨團書記長林思銘表示，林智堅市長任內工程管理失當，迄今仍無法正常使用，綠營執政下品質拙劣，讓大新竹地區民眾錯過許多精彩國際賽事。

國民黨團首席副書記長王鴻薇說，監察院2022年8月向新竹市政府調閱相關資料，2023年7月新竹市政府移送相關資料給監察院，結果呢？「監察院睡夠了嗎？可以起床了嗎？」

王也質疑，廉政署2023年3月把所有棒球場興建資料全搬走，從此無消無息，這是在幫林智堅包庇、湮滅證據？監察院、廉政署、檢調是一起打假球嗎？新竹市政府想重新啟用棒球場難上加難。

國民黨立委鄭正鈐指出，新竹棒球場統包商，去年3月向法院提出保全證據聲請，也找台灣省技師公會進行鑑定，但迄今無任何進展。吳旭豐呼籲台灣省技師公會，不要畏懼壓力、脅迫，盡速完成、出示鑑定報告。

竹市府昨則重申，請法院能盡速審理，待法院解除保全證據後立即進場移除覆土，市府並同步進行球場改善工程細設審查及後續發包作業。

但藍白此舉遭綠營反批，為轉移市長高虹安今將為誣告案出庭焦點，「不意外又再扯棒球場」。民進黨新竹市議員楊玲宜說，棒球場能否重啟，主導權一直都在高虹安與竹市府手中，但為政治惡鬥不斷消費前朝，自導自演「新竹大秘寶」。

民進黨議員陳建名也說，棒球場案爭議至今，沒查出任何前市府人員違法事證，也無任何人被起訴。