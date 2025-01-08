野柳海底電纜疑遭貨輪損壞 基隆地檢分案偵辦

野柳東北方海域海底電纜3日疑遭具有中國背景的喀麥隆籍貨輪損壞，基隆地檢署除密切掌握相關訊息外，並分案指示主任檢察官李韋誠積極深入偵辦。

海洋委員會海巡署表示，3日中午12時40分接獲中華電信報案，指野柳東北方海域海底國際電纜發生4芯損壞，火速調派線上10069艇趕赴現場；同時，海巡人員在野柳北方7浬海域處，攔截案發時間航經該海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪，並要求立即返回基隆港外海接受調查。

海巡署指出，經海巡艇於基隆港外海對喀麥隆籍貨輪完成廣播、拍照及錄影蒐證等程序後，因當時現場海象不佳，無法上船登檢，考量喀麥隆籍貨輪已遠離現場9個小時，雖有嫌疑但非現行犯，所以未予扣留船隻，後續也已透過管道請喀麥隆籍貨輪目的港韓國（釜山）協助取證。

基隆地檢署今天發布新聞稿指出，檢察長李嘉明相當重視此案，除密切掌握相關訊息外，並分案指示主任檢察官李韋誠積極偵辦。

基隆地檢署並在今天上午10時許，邀請海巡署艦隊分署第一海巡隊，在基隆地檢署舉行執法共商會議，會議由李嘉明主持，釐清個案所涉及的法律面、執行面等細部問題，提出可能解決方式。

基隆地檢署指出，會中並深入討論未來若發生類似案件的因應處理方式，藉由交換意見凝聚執法共識，以求更快速、有效率地因應處理類似案件，避免國家安全遭受不當危害。