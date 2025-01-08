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不滿女友按摩店上班不接電話 他持球棒砸店下場慘了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子跟女友有感情糾紛，不滿對方不接電話，持鋁製球棒至對方上班處砸店，店員見狀上前制止報警，警方到場管束，依社維法移送裁罰，日前台北地院裁定出爐，認定李男滋擾公司行號，裁處1萬1000元罰緩。

警方去年11月獲報，中山區八德路二段某泰式按摩店有砸店糾紛，趕抵發現李男（28歲）持鋁製球棒破壞店家招牌，上前盤查，李男坦承犯行，稱不滿跟女朋友吵架，她在按摩店上班卻不接電話、避不見面，才氣憤失控砸店。

警方詢問被害店家，店家僅要求李男賠償招牌維修費用，不提告，但由於李男在公眾場合持球棒鬧事，已違反社維法「滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，將案件移請台北地院裁罰。北院經簡易庭裁定，認定他藉端滋擾，宣告沒入球棒，並裁處1.1萬元罰緩。

李姓男子不滿女友不接電話，持球棒至對方上班地址砸店。記者翁至成／翻攝
李姓男子不滿女友不接電話，持球棒至對方上班地址砸店。記者翁至成／翻攝

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