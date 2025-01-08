聽新聞
0:00 / 0:00
高公局水電工4年收賄32萬 吐回賄款獲判1年10月
高公局約僱水電工劉姓男子2016年至2019年間利用巡查路燈並製作巡查表的職務之便，收受維修廠商行賄27次，每次5000至1萬5000元不等，士林地院審結認定劉男涉犯貪汙治罪條例「不違背職務收受賄賂罪」，判刑1年10月，褫奪公權2年。
判決指出，劉男是交通部高速公路北區養護工程分局木柵工務段約僱水電工，2013年至2020年間負責協辦管理木柵段轄區路燈維護工程契約，巡查路燈並製作路燈夜間設施巡查表。該段路燈維護工程得標廠商為求驗收順利，自2016年至2019年間分別行賄劉男27次，每次5000元至1萬5000元不等，劉男收賄達32萬元。
法官認為，劉男收賄有違公務員廉潔要求，損害公務員形象，但偵訊時坦承犯行，主動繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，無其他前科紀錄，考量智識、經濟狀況等情，審結依貪汙治罪條例「不違背職務收賄罪」判4個徒刑1年9月、褫奪公權2年，合併應執行徒刑1年10月、褫奪公權2年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言