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高公局水電工4年收賄32萬 吐回賄款獲判1年10月

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

高公局約僱水電工劉姓男子2016年至2019年間利用巡查路燈並製作巡查表的職務之便，收受維修廠商行賄27次，每次5000至1萬5000元不等，士林地院審結認定劉男涉犯貪汙治罪條例「不違背職務收受賄賂罪」，判刑1年10月，褫奪公權2年。

判決指出，劉男是交通部高速公路北區養護工程分局木柵工務段約僱水電工，2013年至2020年間負責協辦管理木柵段轄區路燈維護工程契約，巡查路燈並製作路燈夜間設施巡查表。該段路燈維護工程得標廠商為求驗收順利，自2016年至2019年間分別行賄劉男27次，每次5000元至1萬5000元不等，劉男收賄達32萬元。

法官認為，劉男收賄有違公務員廉潔要求，損害公務員形象，但偵訊時坦承犯行，主動繳交全部犯罪所得，犯後態度良好，無其他前科紀錄，考量智識、經濟狀況等情，審結依貪汙治罪條例「不違背職務收賄罪」判4個徒刑1年9月、褫奪公權2年，合併應執行徒刑1年10月、褫奪公權2年。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

公務員 收賄 水電

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