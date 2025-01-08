高公局水電工4年收賄32萬 吐回賄款獲判1年10月

高公局約僱水電工劉姓男子2016年至2019年間利用巡查路燈並製作巡查表的職務之便，收受維修廠商行賄27次，每次5000至1萬5000元不等，士林地院審結認定劉男涉犯貪汙治罪條例「不違背職務收受賄賂罪」，判刑1年10月，褫奪公權2年。

判決指出，劉男是交通部高速公路北區養護工程分局木柵工務段約僱水電工，2013年至2020年間負責協辦管理木柵段轄區路燈維護工程契約，巡查路燈並製作路燈夜間設施巡查表。該段路燈維護工程得標廠商為求驗收順利，自2016年至2019年間分別行賄劉男27次，每次5000元至1萬5000元不等，劉男收賄達32萬元。