AI技術鎖定採購風險 廉政署啟動全國性專案稽核

廉政署表示，為防範政府採購過程中潛藏弊端，公布運用AI（人工智慧）技術大數據分析篩出高風險廠商2256家、採購案5916件，期許以數位工具提升稽核效能。

廉政署發布新聞稿指出，今天上午召開「114年度全國性專案稽核作業說明會議」，邀集相關主管機關政風機構共同討論114年度全國性專案稽核「高風險政府採購案件全國性專案稽核」重點與規劃，展現推動廉能政府的堅定決心。

針對採購稽核，廉政署表示，為防範政府採購過程中潛藏的廉政風險，今年辦理「高風險政府採購案件全國性專案稽核」，依循「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」，運用生成式AI進行跨機關資料庫大數據分析。

經大數據分析後，廉政署指出，篩查出2256家含有高風險因子的廠商，並勾稽出「疑似虛設行號或人頭公司廠商得標採購案件」、「涉及貪瀆案件廠商得標採購案件」及「拒絕往來廠商曾得標採購案件」等3類高風險政府採購案件共計5916件。

廉政署表示，後續將透過書面及實地稽核方式，發掘是否存在諸如綁標、圍標或利用不實資料驗收等異常情形，並研提興革建議供機關參採，以提升政府採購的整體品質，加強人民對政府廉潔施政的信任。

會議期間，邀請審計部及新北市政府教育局政風室，分享運用生成式AI結合工作的實務經驗，主題包括「導入生成式AI技巧運用於政府採購稽核實務」及「結合生成式AI辦理政風工作實務」。

廉政署指出，期望透過這次會議的經驗交流及分享，鼓勵各政風機構運用AI技術及數位工具進一步提升專案稽核的效能，為廉能治理注入新動能，並且透過跨機關合作深入探討行政作業流程中的風險與挑戰，共同守護政府採購案件品質。

另一方面，為有效防制綠能犯罪及推動政風人員加強檢視綠能相關流程，精進各機關透明化措施，廉政署下午舉行「綠能透明措施」會議。

「綠能透明措施」會議邀集中油公司煉製事業部政風室、台南市、彰化縣政風處以及防貪組，以政風機構協助推動綠能行政透明措施作為為主軸，分別從「公開揭露案場建置」、「已執行之綠能透明化措施」及「未來推動綠能透明作為」角度進行專業分享。

另外，廉政署日前訂定「推動綠能透明措施暨專案宣導計畫」，待簽准後函頒施行。