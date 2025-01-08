快訊

高雄警揪妹吸毒2大過免職 所長連坐罰調非主管缺

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

AI技術鎖定採購風險 廉政署啟動全國性專案稽核

中央社／ 台北8日電

廉政署表示，為防範政府採購過程中潛藏弊端，公布運用AI（人工智慧）技術大數據分析篩出高風險廠商2256家、採購案5916件，期許以數位工具提升稽核效能。

廉政署發布新聞稿指出，今天上午召開「114年度全國性專案稽核作業說明會議」，邀集相關主管機關政風機構共同討論114年度全國性專案稽核「高風險政府採購案件全國性專案稽核」重點與規劃，展現推動廉能政府的堅定決心。

針對採購稽核，廉政署表示，為防範政府採購過程中潛藏的廉政風險，今年辦理「高風險政府採購案件全國性專案稽核」，依循「行政院及所屬機關使用生成式AI參考指引」，運用生成式AI進行跨機關資料庫大數據分析。

經大數據分析後，廉政署指出，篩查出2256家含有高風險因子的廠商，並勾稽出「疑似虛設行號或人頭公司廠商得標採購案件」、「涉及貪瀆案件廠商得標採購案件」及「拒絕往來廠商曾得標採購案件」等3類高風險政府採購案件共計5916件。

廉政署表示，後續將透過書面及實地稽核方式，發掘是否存在諸如綁標、圍標或利用不實資料驗收等異常情形，並研提興革建議供機關參採，以提升政府採購的整體品質，加強人民對政府廉潔施政的信任。

會議期間，邀請審計部及新北市政府教育局政風室，分享運用生成式AI結合工作的實務經驗，主題包括「導入生成式AI技巧運用於政府採購稽核實務」及「結合生成式AI辦理政風工作實務」。

廉政署指出，期望透過這次會議的經驗交流及分享，鼓勵各政風機構運用AI技術及數位工具進一步提升專案稽核的效能，為廉能治理注入新動能，並且透過跨機關合作深入探討行政作業流程中的風險與挑戰，共同守護政府採購案件品質。

另一方面，為有效防制綠能犯罪及推動政風人員加強檢視綠能相關流程，精進各機關透明化措施，廉政署下午舉行「綠能透明措施」會議。

「綠能透明措施」會議邀集中油公司煉製事業部政風室、台南市、彰化縣政風處以及防貪組，以政風機構協助推動綠能行政透明措施作為為主軸，分別從「公開揭露案場建置」、「已執行之綠能透明化措施」及「未來推動綠能透明作為」角度進行專業分享。

另外，廉政署日前訂定「推動綠能透明措施暨專案宣導計畫」，待簽准後函頒施行。

廉政署

延伸閱讀

「最美電競董座」旗下員工遭疲勞訊問？ 檢察官駁斥：根本沒自白

立委陳亭妃推保存台南糖鐵文化資產 要求台糖專案盤點

新竹棒球場改善停滯 市府籲法院盡速解除包商保全證據

新竹棒球場改善停滯 國民黨團：廉政署應追究林智堅責任

相關新聞

20萬人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查：全面反制滲透

近來網傳「中國統戰紀錄片」談及中華人民共和國以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」，引起社會矚...

兜售未上市股票吸金坑逾3700人 刑事局逮9嫌送辦

刑事局先前偵破歐司瑪公司假投資真詐騙吸金案，經溯源查獲以梁姓男子為首的不法集團涉兜售4間公司未上市股票進行詐騙，初估至少...

不滿女友按摩店上班不接電話 他持球棒砸店下場慘了

李姓男子跟女友有感情糾紛，不滿對方不接電話，持鋁製球棒至對方上班處砸店，店員見狀上前制止報警，警方到場管束，依社維法移送...

高公局水電工4年收賄32萬 吐回賄款獲判1年10月

高公局約僱水電工劉姓男子2016年至2019年間利用巡查路燈並製作巡查表的職務之便，收受維修廠商行賄27次，每次5000...

宜蘭市代會主席林智勇借牌投標案延燒 公所清潔隊長遭押

宜蘭市民代表會主席林智勇官司不斷，月前陷入涉嫌掛牌投標市公所標案、涉犯貪汙治罪條例圖利罪遭押，檢方擴大偵辦，再揪出近年市...

柯文哲因「橘子」羈押 徐巧芯大姑丈洗錢案因「檸檬」也續押

立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及助理吳沂珊、友人林于倫涉協助詐騙集團洗錢2700萬元案，本月20日將宣判；收押禁見中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。