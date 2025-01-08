20萬人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查：全面反制滲透

近來網傳「中國統戰紀錄片」談及中華人民共和國以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」，引起社會矚目，調查局獲悉後極為重視，認此舉不單純是違反法令，更涉及國家認同等國安問題。為避免國安破口，立即召開會議採對應作為，將依法函送內政部依職權查處，反制中共對台統戰滲透作為。

調查局表示，國人在中國大陸地區設有戶籍、領用「中華人民共和國護照」或持有「中華人民共和國居民身份證」，依兩岸人民關係條例第9條之1規定，將由戶政機關註銷其在台灣戶籍，並因此喪失其在台灣選舉、罷免等公民權及其他已在台灣地區設有戶籍始得享有之相關權利，包含健保、長照資格等，且原本的責任及義務並不會因此喪失或免除，國人在台所得將成為中國課徵目標，中國將隨時對其採取法律訴追，影響極為重大。

網紅八炯、饒舌歌手閩南狼近來揭露中共統戰手法，其中影片「中國統戰紀錄片下集」中更透露「已有10、20萬台灣人領中國身分證」；陸委會主委邱垂正日前表示，過去10年已有679人因持有中國身分證遭註銷我國國籍。

邱垂正強調，中國藉居住證、定居證、身分證是將台灣人當作中國公民的手段，以此製造對台行使管轄權的假象，政府將嚴肅面對，呼籲國人不要申請。