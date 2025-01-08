快訊

食物中毒擴大32人中鏢！饗饗信義店想復業遭打槍 北市府說重話了

挑戰朱立倫！藍中常委宣布選黨主席 遭嗆：有什麼資格

鼎泰豐新光A4店遭爆吃完染諾羅病毒 北市衛局稽查有2缺失

20萬人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查：全面反制滲透

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近來網傳「中國統戰紀錄片」談及中華人民共和國以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」，引起社會矚目，調查局獲悉後極為重視，認此舉不單純是違反法令，更涉及國家認同等國安問題。為避免國安破口，立即召開會議採對應作為，將依法函送內政部依職權查處，反制中共對台統戰滲透作為。

調查局表示，國人在中國大陸地區設有戶籍、領用「中華人民共和國護照」或持有「中華人民共和國居民身份證」，依兩岸人民關係條例第9條之1規定，將由戶政機關註銷其在台灣戶籍，並因此喪失其在台灣選舉、罷免等公民權及其他已在台灣地區設有戶籍始得享有之相關權利，包含健保、長照資格等，且原本的責任及義務並不會因此喪失或免除，國人在台所得將成為中國課徵目標，中國將隨時對其採取法律訴追，影響極為重大。

網紅八炯、饒舌歌手閩南狼近來揭露中共統戰手法，其中影片「中國統戰紀錄片下集」中更透露「已有10、20萬台灣人領中國身分證」；陸委會主委邱垂正日前表示，過去10年已有679人因持有中國身分證遭註銷我國國籍。

邱垂正強調，中國藉居住證、定居證、身分證是將台灣人當作中國公民的手段，以此製造對台行使管轄權的假象，政府將嚴肅面對，呼籲國人不要申請。

調查局指出，目前已查知確有部分國人領有「中華人民共和國居民身份證」或「居民戶口簿」，調查局將依法函送主管機關內政部依職權查處，呼籲國人切莫落入統戰陷阱，認清中共透過「赴中旅遊、落地招待」、「取得台胞證、居住證以便利在中生活、經商」等手段，逐步拉攏國人，混淆國人的主權認同意識。

調查局查將全面清查國人領取大陸護照或居留證，反制中共滲透。圖／報系資料照
調查局查將全面清查國人領取大陸護照或居留證，反制中共滲透。圖／報系資料照

中共 統戰 護照 身分證

延伸閱讀

賴拋「小兩會」談判 陸委會邱垂正：確保人民基本權益

【重磅快評】梁文傑可偷轉彎 小女生只能落淚自責？

【重磅快評】都怪賴士葆？邱垂正此鍋甩得不漂亮

邱垂正稱介入開放陸生受訪 賴士葆：我不接受栽贓

相關新聞

關定了！消防夫妻勒索麥當勞7060萬嘴臉曝光 囚6年6月、5年2月定讞

新北市消防局前隊員蔡一郎、黃櫻惠夫妻，因兒子在麥當勞遊戲區摔斷右手，利用職權查詢全國分店安檢紀錄，勒索7060萬元，一審...

「酒國昆凌」詐富商淚訴喊冤 法院認詐騙判決下場出爐

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾詐騙富商被判緩刑，去年經周刊披露重出江湖，改以包養網認識富商行詐，張女一度開記者會喊冤仍遭...

20萬人領大陸護照、居留證？ 調查局出手要查：全面反制滲透

近來網傳「中國統戰紀錄片」談及中華人民共和國以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」，引起社會矚...

宜蘭市代會主席林智勇借牌投標案延燒 公所清潔隊長遭押

宜蘭市民代表會主席林智勇官司不斷，月前陷入涉嫌掛牌投標市公所標案、涉犯貪汙治罪條例圖利罪遭押，檢方擴大偵辦，再揪出近年市...

柯文哲因「橘子」羈押 徐巧芯大姑丈洗錢案因「檸檬」也續押

立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及助理吳沂珊、友人林于倫涉協助詐騙集團洗錢2700萬元案，本月20日將宣判；收押禁見中的...

「最美電競董座」旗下員工遭疲勞訊問？ 檢察官駁斥：根本沒自白

台中地檢偵辦九州博弈集團起訴總裁陳政谷，及有「最美電競女董座」之稱的九州幹部徐培菁等人，認定一干人等涉犯賭博、洗錢及組織...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。