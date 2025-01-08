宜蘭市代會主席林智勇借牌投標案延燒 公所清潔隊長遭押

宜蘭市民代表會主席林智勇官司不斷，月前陷入涉嫌掛牌投標市公所標案、涉犯貪汙治罪條例圖利罪遭押，檢方擴大偵辦，再揪出近年市公所租用清潔車設備也疑似由林手下的公司得標，依涉犯圖利罪聲押主持開標的清潔隊長周舜虞，上周五地院裁定收押禁見。

林智勇先前因用公務車製造假車禍出險，涉犯貪汙治罪條例利用職務詐欺取財罪，去年6月遭高等法院二審判處有期徒刑4年6月，全案上訴到最高院審理中。林去年12月初又遭爆借牌投標宜蘭河濱公園採購案，涉犯圖利罪遭押，同案遭押的包含時任市公所主任秘書、現任衛福部組長楊秀川。

檢方當時就掌握林智勇借牌投標的可能不只宜蘭河濱公園採購案，還包含市公所清潔車租用等案，承辦檢察官林禹宏指揮擴大偵辦，去年12月底帶回清潔隊長周舜虞訊問，訊後以涉犯圖利罪聲押，地院裁定30萬元交保，檢方提出抗告成功，今年1月3日地院再開羈押庭，裁定收押禁見。

據了解，林智勇手下經營的全樂洗車企業社，從2019年到2023年間，多次標得宜蘭市公所的清潔車輛租用高壓洗車設備暨車輛清潔委外勞務採購案，每年預算約180萬元到290萬元，違反利益衝突迴避原則；周舜虞主持開標會議，明知全樂洗車企業社是林智勇掌握卻未揭露，也涉犯圖利罪。