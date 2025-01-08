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兜售未上市股票吸金坑逾3700人 刑事局逮9嫌送辦

中央社／ 台北8日電

刑事局先前偵破歐司瑪公司假投資真詐騙吸金案，經溯源查獲以梁姓男子為首的不法集團涉兜售4間公司未上市股票進行詐騙，初估至少3700人受害、不法獲利逾5億元，逮獲9嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第四大隊副大隊長賴耀宗表示，先前於民國112年底破獲歐司瑪再生能源科技股份有限公司涉兜售未上市股票詐騙案，不法獲利近新台幣2億元，被害民眾超過200多人。

案件經檢警持續抽絲剝繭溯源追查，發現幕後是以梁男（37歲）為首的犯罪集團，其分工縝密，由負責「公司端」成員接洽未上市公司，以投資為由取得公司股票及經營資訊；「行銷端」成員，協助涉案公司美化營運狀況及媒體正面曝光。

「股務端」成員，負責撰擬虛偽的投資評估報告書與詐騙話術，以及處理未上市股票過戶登記等問題；「金融端」成員，負責找尋人頭帳戶及股票登記人頭，並指派車手及被害人面交或臨櫃提領股款等。

梁男等嫌陸續鎖定歐司瑪公司等4間公司，以增資發行方式取得其未上市股票進行詐騙。梁男等嫌還聯手某資訊商架設官網，透過新聞及廣告宣稱4間公司股票即將上市、櫃等詐欺話術，誘騙投資人注金。

集團還利用某法律師事務所開立的受託信託財產專戶，提供地下盤商兜售、收取投資人的交易股款，營造安全投資環境假象；或另由人頭帳戶、面交車手收取被害人股款。

經初步估計，上述4間公司遭詐騙被害人數約達3700多人，財損金額至少逾5億元。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於去年11月發動拘搜行動，分別於台北市、桃園市查緝梁男等9嫌（8男、1女）到案，並依涉詐欺、證券交易法及洗錢等罪，移送台北地檢署偵辦。

其中，梁男等5嫌經檢察官向台北地方法院聲請羈押均獲准，其餘4嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。

刑事局先前偵破歐司瑪公司假投資真詐騙吸金案，經溯源查獲以梁姓男子為首的不法集團涉兜售4間公司未上市股票進行詐騙，初估至少3700人受害、不法獲利逾新台幣5億元。圖為贓證物。圖／中央社
刑事局先前偵破歐司瑪公司假投資真詐騙吸金案，經溯源查獲以梁姓男子為首的不法集團涉兜售4間公司未上市股票進行詐騙，初估至少3700人受害、不法獲利逾新台幣5億元。圖為贓證物。圖／中央社

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