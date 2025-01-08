虛擬貨幣強盜命案 嘉院審結搶奪罪待與國審案同宣判

嘉義市去年4月發生虛擬貨幣強盜命案，起訴8人，邱男、樓男2嫌涉準強盜致死罪行國民參與審判程序。嘉院今天審理搶奪部分，預計2月下旬與國審案一起宣判，避免干擾國民法官判斷。

嘉義市西區去年4月間發生虛擬貨幣強盜命案，樓男、邱男、紀男、蔡男及練姓男子因缺錢花用策劃虛擬貨幣黑吃黑，由蔡男聯繫曾經交易泰達幣的死者陳男。

案發當天，被害人陳男在現場將新台幣236萬元交給假賣家樓姓男子等人，隨即遭在場其中1名男子朝臉部噴辣椒水，樓男等人並準備駕車逃逸，陳男不甘被搶，趴在汽車引擎蓋上阻擋犯嫌逃逸，最後在中途被疾駛右轉的汽車甩到馬路上受重傷，陳男送醫急救後仍宣告不治。

檢警陸續逮捕策劃的樓男等4人，但練男逃逸，並查獲提供辣椒水的羅男，以及犯案車主施男、仲介借車的楊男，嘉檢於去年8月起訴7人。

檢警指出，當初駕車是邱男，副駕駛座為樓男，當幣商陳男趴在汽車引擎蓋上時，樓男因有口頭指使甩掉陳男，因此，邱男、樓男2人被起訴，因屬故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判。另外蔡男等5人均依加重搶奪等罪嫌起訴，案件審理中。

嘉檢表示，案件當初的策劃人之一練男遭通緝，逃亡近9個月，去年12月23日遭緝捕到案，檢方向嘉院聲押獲准，且於去年12月底追加起訴。

嘉院表示，羅男、蔡男及紀男的涉案部分已辯論終結，今天審理施男、楊男涉案部分，2人平分部分贓款10萬元，對樓男借車搶幣商一事都知情，不過，楊男作證澄清應該是騙幣商才對。2人預計於25日前辯論終結。

嘉院指出，樓男、邱男的國民參與審判案件，將於2月下旬審理並宣判，羅男等人的加重搶奪案件也預計在同日宣判，避免干擾國民法官的判斷。