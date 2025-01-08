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柯文哲因「橘子」羈押 徐巧芯大姑丈洗錢案因「檸檬」也續押
立委徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦及助理吳沂珊、友人林于倫涉協助詐騙集團洗錢2700萬元案，本月20日將宣判；收押禁見中的劉女、杜聲請停押都駁回，杜再抗告獲撤銷發回，台北地院更審審理，仍認杜有勾串之虞，裁定杜繼續羈押禁見。
民眾黨主席柯文哲上月起訴，因檢方認定替柯處理金流的隨行秘書「橘子」許芷瑜在逃通緝中，聲請羈押柯已獲准；杜秉澄犯洗錢案也審判中羈押，杜抗告，法官認為，杜參與的犯罪集團有網路假名「檸檬」等人身分不明，也裁定杜羈押。
合議庭認為，洗錢案共犯、證人偵審期間不斷改變說詞，有身分不明的共犯「檸檬」、「小老虎」、「葉先生」、「武提」等人未到案，杜秉澄勾串之虞仍在，駁回杜的聲請，自2024年12月17日起繼續羈押禁見2月。
原延押理由表示，杜秉澄偵查期間的委任律師游光德也涉入詐欺案，被桃園地檢署收押，杜的案子2024年11月25日開庭檢、辯詰問莊姓虛擬幣商前，游試圖接觸莊男，杜、劉女仍可能透過他人不當影響共犯或證人，有勾串之虞。
杜秉澄抗告表示，法官僅因游光德和莊姓證人稍加接觸，即認為2人有勾串風險，有捕風捉影的嫌疑，況且游在隔離訊問前就已離開，洗錢案的證人都詰問完畢，勾串理由已不在，因此聲請解除接見、通信禁令。
合議庭認為，游光德確實假旁聽之名與莊姓幣商接觸，本案雖經過數位鑑識，但網路的使用者均使用暱稱，彼此約定要定期更換暱稱、群組，還設有「定時即焚」功能，扣案的通訊內容是否為全部通訊紀錄，還有待查明，杜仍應羈押禁見。
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