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「最美電競董座」旗下員工遭疲勞訊問？ 檢察官駁斥：根本沒自白

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢偵辦九州博弈集團起訴總裁陳政谷，及有「最美電競女董座」之稱的九州幹部徐培菁等人，認定一干人等涉犯賭博、洗錢及組織；法院今傳徐女名下葳群公司4名員工，律師主張葉姓員工發燒腦袋不清楚仍被廉政署詢問，有刑事訴訟法第156條不正訊問疑慮，檢察官駁斥葉根本沒自白。

檢方起訴指出，徐培菁是葳群公司負責人，直接聽命陳政谷，陳2020年5月邀請有電競背景的徐加入九州集團，葳群也加入九州成為關係企業，在陳指示下開發「無敵娛樂城」賭博遊戲平台，葳群2021年6月至2023年5月自剛谷公司收得1億9867萬元不法資金。

徐再招募葉姓、紀姓、黃姓等有程式、美術設計員工，以及楊姓行政人員加入公司，繼續開發賭博遊戲及「無敵娛樂王」遊戲平台。

檢方查出，葉男在葳群擔任「龍族聖域」等遊戲企畫，受徐女指示於公司群組張貼LEO賭博網站平台及帳號、密碼供員工參考，後到剛谷公司擔任行銷主管，行銷賭博網站。另外紀姓、黃姓及楊姓女子，分別為葳群遊戲企畫、行政主管。

台中地院今開庭，葉男就被訴組織、賭博及洗錢等罪嫌全不認罪，表示他直接受主管徐培菁指示，他負責遊戲與九州集團無關，也無出金、入金等賭博功能，自己未接觸第三方支付業務，在群組貼LEO遊戲老虎機玩帳號、密碼，是要讓員工進去試玩參考。

葉的辯護人主張，葉男僅行銷、設計手機遊戲APP，對於葳群、剛谷公司上級營運不理解，九州的遊戲有涉及賭博與他無關，葉也無法掌控，認為檢方起訴背離真實，葉主觀也無違法犯意，且葳群上架蘋果、安卓平台，也是經認證無賭博才透過認證，對檢方認定違法感到疑惑。

葉的辯護人也說，葉男和他們陳述內容，與陳到廉政署中調組詢問筆錄有很大落差，幾乎每一句都不一樣，葉當天赴中調組時發燒、頭腦不清楚，筆錄除記載不完整，也恐有不當疲勞訊問，並主張有刑事訴訟法第156條不正訊問，今當庭遞狀請求勘驗訊問錄音，主張部分無證據能力。

受命法官傅可晴疑問，葉男當天赴中調組，有律師陪同筆錄也有簽名，另就筆錄記載不實地方，狀紙內也未敘明，再次請律師斟酌是否要爭執刑訴法第156條自白出於強暴脅迫部分；葉的辯護人表示該部分先保留，想先聽訊問錄音檔。

公訴檢察官陳怡廷也說，葉男自始否認犯行，根本沒自白，不符合刑訴法第156條「被告之自白」非出於強暴、脅迫等，且辯方就葉訊問內容何處不實，也未釋明，且葉手機查扣有行銷九州集團資料、葳群要變成九州等對話，主張他抗辯不實。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

徐培菁 檢察官 賭博

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