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北港鎮農會職員近9年挪用1.19億元公款 農會：客戶權益不受影響

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林北港農會發生職員因個人及家人資金需求，共同挪用農會大額款項私用，時間長達近9年，挪用款項近1.2億元，涉案人員高達8人，雲林地檢署昨將其中5人聲請羈押獲准，農會總幹事林翠香表示，相關款項已回補，並針對涉案人財產聲請假扣押，會員權益不受影響。

雲林縣調查站接獲情資，北港鎮農會職員有共同挪用農會大額款項情況，後由雲林地檢署檢察官曹瑞宏進行偵辦。

1月6日上午，曹瑞宏帶隊至北港鎮農會等15處執行搜索，查扣相關證物，並通知相關被告及證人共21人到案說明。

檢調初步調查，農會翁姓會計執掌北港鎮農會「存放行庫-合儲」內帳工作，因個人及家人資金需求，自2015年12月至2024年2月間，與王男、蔡女、黃女、曾女、張女、吳女、蘇女等人，以製作不實支出傳票方式，將農會資金移轉至翁女實際掌控的數個人頭帳戶內，再製作取款憑條，將款項從人頭帳戶內提領出來。

翁姓會計陸續自北港鎮農會挪用1.19億元作為己用，陸續將款項回補，迄今已回補9249萬9千多元。

北港鎮農會總幹事林翠香表示，翁姓會計是資深職員，去年四月其生病請假期間，被農會發現帳目有問題，農會立即主動通報，並針對其財產聲請假扣押。

林翠香表示，翁姓會計涉嫌挪用的款項是農會公款，跟客戶完全沒有關係，且相關款項都已補足，客戶權益不受影響。

涉案的翁姓會計已於去年7月過世，檢察官偵訊後，認為北港鎮農會職員王男、蔡女、黃女、曾女、張女所犯為五年以上重罪，有勾串共犯及證人之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准，吳女、蘇女分別以10萬元、5萬元具保。

雲林縣北港鎮農會爆發職員挪用公款，長達近9年挪用1億多元。記者陳雅玲／攝影
雲林縣北港鎮農會爆發職員挪用公款，長達近9年挪用1億多元。記者陳雅玲／攝影

北港 農會 雲林

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