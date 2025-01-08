電器行老闆收購金剛鸚鵡又轉賣 下場曝光

南投縣林姓電器行老闆收購金剛鸚鵡，並在臉書貼文轉賣「可愛金剛寶寶長大喔」、「價格高喔」，被警方查獲，他辯稱鸚鵡幼鳥非保育類野生動物，但他豢養兩隻緋紅金剛鸚鵡為第一級保育類野生動物，南投地院依非法騷擾保育類野生動物罪，各處有期徒刑2月。

判決書指出，林男112年6月向不明人士以18萬元，購入1隻「緋紅金剛鸚鵡」，並以鐵鍊豢養在他經營的電器行外。同年11月，他又向李姓女子取得另一隻緋紅金剛鸚鵡，同樣以鐵鍊養在電器行外面。

警方持搜索票到電器行搜索，當場查扣以鐵鍊豢養鸚鵡2隻，經送請屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，均屬第一級保育類動物緋紅金剛鸚鵡，由南投地檢署違反野生動物保育法提起公訴。

檢方發現，林姓男子飼養第一隻鸚鵡後，在臉書發布鸚鵡幼鳥照片，並寫上「可愛金剛寶寶長大喔」、「價格高喔」、「有預算再詢問」、「20出萬1隻」、「謝謝老闆帶走了」、「去新主人家要乖乖長大喔」供不特定人瀏覽，涉嫌意圖販賣展示保育類野生動物。

林姓男子辯稱，辯稱其所販賣之鸚鵡幼鳥係班色金剛混琉璃金剛雜交的幼鳥，緋紅金剛鸚鵡品種不同，且金剛鸚鵡種類繁多，並非全都屬於保育類野生動物。