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找藝人選立委…復康聯盟黨主席疑收中資 軍事基地拍照違國安法起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人，疑收對岸資金，除找人參選立委外，還到美國在台協會與4處軍事基地拍照、繪製地圖給對岸，台中高分檢去年8月以違反國安法起訴，屈遭檢方聲押獲准，延押迄今，其餘涉案人限制出境出海，全案由台中高分院審理中。

此案是由苗栗地檢署在2022年偵辦苗栗縣議員候選人黃桂坤，疑收受對岸資金參選，違反反滲透法，追查發現康聯盟黨涉案，轉由台中高分檢偵辦。

台中高分檢調查，屈宏義（62歲）就讀中華民國陸軍官校，長年在中國經商，2019年間疑與中國人民解放軍諜報機構單位接觸後，由屈在台吸收退役官兵發展組織，陸續吸收包括黃桂坤等6名退役軍人擔任幹部，撰寫「復康聯盟規畫案」、「中華統一作戰行動指導綱要」等多項計畫。

檢方查出，屈宏義在2023年成立復康聯盟黨，擔任主席，找來藝人劉尚謙及地方人士等3人參選立委，還向對岸窗口，以微信支付，分三筆申請近190萬元資金，地下匯兌交付人民幣15萬元，但推薦人選都未當選。

屈宏義另指示成員，收集國軍將級以上軍官名冊，也在美國在台協會（AIT）、阿里山雷達站、加祿堂海灘、屏東恆春三軍聯合訓練基地指揮部、三軍聯訓基地保力營區等重要軍事據點拍攝外觀、繪製地圖及座標，再用微信交付給對岸窗口。

屈等人在應訓時辯稱，收受資金是對岸友人鑑定骨董的業務費，對方有提到要拍攝軍事基地外觀，不知道用途為何。

復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人，疑收對岸資金，在台發展組織，拍攝軍事基地，檢方依違反國安法起訴，全案在台中高分院審理中。圖／本報資料照
復康聯盟黨主席屈宏義等7名退役軍人，疑收對岸資金，在台發展組織，拍攝軍事基地，檢方依違反國安法起訴，全案在台中高分院審理中。圖／本報資料照

國安法

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